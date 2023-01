Se alarga la espera: Carlos Correa y los New York Mets siguen en el limbo

Ya han pasado más de 15 días desde que los New York Mets llegaron a un acuerdo con Carlos Correa por 12 temporadas y $315 millones, pero el equipo de Queens no quiere hacerlo oficial aún y mantiene frenada la operación, pero ¿qué sucede realmente? y ¿por qué Mets y Correa siguen en el limbo?

La principal razón por la pausa en la oficialización del contrato es la preocupación por parte de los Mets en una antigua lesión de correa en 2014, de la cual parece haberse resentido en septiembre de 2022 en un deslizamiento en segunda base; aunque Correa no ha perdido tiempo de juego desde esa lesión, incluso su representante Scott Boras afirma que ha jugado el 89% de juegos desde entonces.

3 de enero del 2023



El año pasado, Carlos Correa y Mets se pusieron de acuerdo en un contrato, antes que el examen físico obligara a las partes a profundizar en algunos detalles.



El hecho de que no sepamos nada nuevo, podría ser la mejor prueba de que siguen negociando. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 3, 2023

Pero más allá de la lesión a los New York Mets le preocupa el prolongado contrato, pues 12 años es un tiempo considerable como para pensar más de una vez la decisión teniendo en cuenta la lesión que ya tiene 7 años arrastrando.

Según algunos reportes cercanos a Nueva York informan que una de las alternativas sería firmar el contrato con una cláusula, la cual establece que si Carlos Correa se lesiona del mencionado tobillo durante su estancia en Nueva York, los Mets pueden tomar acciones; se especula que podría optar por un jugador que represente el mismo Scott Boras o incluso hasta deshacer el contrato de Correa.

En el pasado Boras ya había hecho este tipo de cláusulas con sus representados, la más reciente en 2018 con el traspaso de J.D Martínez a los Boston Red Sox, en aquella oportunidad hubo unos términos similares en los que si el outfilder dejaba de jugar una cantidad considerable de encuentros durante la duración del contrato, el agente debía indemnizar al equipo de Boston. Pues el Martínez se había perdido más de 100 juegos la temporada anterior debido a un tirón de ligamentos en el pie derecho.

Por ahora las conversaciones parecen estar fluyendo pero sin nada concreto, los Mets siguen esperanzados en poder incorporar al infielder boricua a su roster y posicionarse como el equipo que más invirtió de cara a la campaña 2023.

Buscar un tercer equipo parece no ser una opción

Tras tanta polémica y tiempo esperando una solución muchos creerán que la mejor alternativa es buscar un nuevo acuerdo, pero para Carlos Correa no parece ser la mejor decisión pues volver a entrar al mercado luego de no poder pactar con los San Francisco Giants y los New York Mets sería muy riesgoso para la valuación en el mercado del jugador. En pocas palabras, si Correa no firma ahora con los Mets es posible que no vuelva a tener otra oferta de esta magnitud.

