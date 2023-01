Brighton buscará retener al argentino Alexis Mac Allister y al ecuatoriano Moisés Caicedo

El mercado invernal en Europa está a punto de iniciar y hay varios jóvenes que están en la mira de los grandes clubes, dos de ellos militan actualmente en el Brighton de Inglaterra y son el campeón del mundo Alexis Mac Allister y el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Seguramente ambos jugadores recibirán tentadoras ofertas este mes de enero, sin embargo la prioridad del cuadro de Las Gaviotas es retener al argentino y al ecuatoriano, pues forman parte clave del mediocampo que actualmente tiene una buena mitad de temporada ubicándose en la octava casilla a solo tres puntos de competiciones europeas con un partido menos.

El director ejecutivo del Brighton Paul Barder, afirmó que no hay ningún interés en vender a los jugadores en este mercado. “En un mundo ideal, nuestro equipo que es el mejor que hemos tenido en un largo tiempo, permanecería intacto después de enero (mercado de pases de mitad de temporada) y encararíamos la segunda mitad de la temporada tal como estamos. Los siguientes 30 días son impredecibles y lidiaremos con lo que venga. Pero no estamos ofreciendo a nadie a ningún club”, afirmó Barder para el medio britanico The Argus.

Sin embargo, una cosa es lo que quiera la directiva y otra lo que puede pasar, Barder es consciente que tiene dos excelentes jugadores y que es muy probable que salgan tarde o temprano del equipo. “Estamos muy felices por cómo está el plantel ahora, pero también somos realistas. Alexis Mac Allister acaba de ganar un Mundial con 23 años y ha tenido una temporada fantástica. Sabemos que va a haber interés en Alexis. Y sabemos que Moisés Caicedo es uno de los talentos top”, añadió.

El principal objetivo del Brighton es meterse en competición europea para la siguiente campaña y su entrenador Roberto De Zerbi lo sabe, por eso también desea que ambos mediocampistas permanezcan en el equipo.

“Me gustaría mantener a todos nuestros jugadores aquí y me gustaría sumar a otros también. Mi esperanza es que Caicedo y Mac Allister se queden con nosotros“, destacó el entrenador italiano que llegó para asumir el equipo a inicio de temporada.

