Sergio “Kun” Agüero: “Casi termino en el hospital después de la celebración”

En la celebración de Argentina luego de levantar la Copa del Mundo en Qatar estuvieron presentes varias personalidades, entre ellos el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero, que acompañó en todo momento a la Albiceleste.

El ex jugador del Barcelona y Manchester City parecía uno más del plantel, disfrutando la copa y compartiendo con sus ex compañeros, incluso fue el encargado en alzar al capitán Lionel Messi en sus hombros para capturar la icónica foto más likeada en Instagram hasta la fecha.

Pero hay que recordar que el “Kun” viene de sufrir una arritmia cardíaca, razón por la cual dejó el fútbol a mediados del 2021 por lo que la exaltación por el campeonato le pasó factura luego y más aún después de alzar al capitán argentino.

“En un momento no podía más. No podía dar la vuelta ni en pedo. Si daba la vuelta, iba a terminar en un hospital. Leo (Messi) se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas. ‘Todo bien, sos campeón del mundo, pero me duele la espalda’. Y ahí se bajó, comentó Agüero en un directo en Twitch.

Además el argentino cometió un pecado que debido a su condición no podía hacer y fue tomar alcohol. “Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó. Eramos campeones del mundo. Si me pasaba algo que sea ahí en Qatar. En un momento, Leo se enojó y me dijo ‘pará’. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazón estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol“, afirmó el Kun.

Casi se va a Argentina

De la emoción el Kun casi se va con la selección de regreso a Argentina “Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llame a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan emocionado que me olvidé de todo”, contó.

