Representante republicano dice temer por el futuro de Estados Unidos si Donald Trump no es acusado por el 6 de enero

El legislador republicano Adam Kinzinger aseguró que teme por el futuro de Estados Unidos si el expresidente Donald Trump no es acusado de delito asociado al asalto del Capitolio el 6 de enero, aunque cree que el Departamento de Justicia “hace lo correcto”.

“Si esto no es un delito, no sé qué lo es. Si un presidente puede incitar una insurrección y no rendir cuentas, entonces realmente no hay límite para lo que un presidente puede hacer o no”, expresó el representante de Illinois en una entrevista para CNN.

“Creo que el Departamento de Justicia hará lo correcto. Creo que lo acusarán y, francamente, creo que debería hacerlo”, manifestó Kinzinger sobre Trump. “Si no es culpable de ningún delito, entonces francamente temo por el futuro de este país”.

Kinzinger fue uno de los miembros republicanos en el comité de la Cámara que investiga el ataque del Capitolio el 6 de enero. La junta terminó su trabajo en el mes de diciembre y presentó un caso para el Departamento de Justicia y publicó de que hay pruebas suficientes para presentar cargos contra el exmandatario en numerosos estatutos penales.

El panel remitió a Trump al departamento por cuatro cargos penales que incluye: obstruir un procedimiento oficial, defraudar a los Estados Unidos, hacer declaraciones falsas y asistir o ayudar a una insurrección. Asimismo, dijo en su resumen ejecutivo que contaban con evidencia de posibles cargos de conspiración para herir o impedir a un oficial y conspiración sediciosa.

“El Partido Republicano no es el futuro de este país a menos que corrija”, sentenció Kinzinger durante la entrevista, y añadió que ve al líder republicano Kevin McCarthy como responsable de la resurrección política de Trump después del 6 de enero.

El representante dijo que si bien tiene “temor en el corto plazo” por la democracia del país, tiene más esperanzas a largo plazo.

“Me siento honrado de estar en este momento de la historia y de haber hecho lo correcto”, manifestó el congresista, quien ha enfrentado críticas dentro del Partido Republicano debido a su postura sobre Trump.

Lea también: