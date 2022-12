Cassidy Hutchinson dijo al comité del 6 de enero que Mark Meadows quemó documentos durante el periodo de transición entre gobierno de Trump a Biden

El comité que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero publicó otro lote de transcripciones, que incluye dos entrevistas más con la testigo Cassidy Hutchinson y las declaraciones de otros funcionarios de la Casa Blanca durante el Gobierno del expresidente Donald Trump.

Los documentos dan a conocer nuevos detalles sobre los que llevó a Hutchinson a cambiar de abogado y ofrecer un testimonio condenatorio sobre lo que vio y escuchó en la Casa Blanca luego de las elecciones presidenciales de 2020.

En una de las transcripciones divulgadas el martes se puede observar su declaración final con su primer abogado quien fue financiado por Trump, Stefan Passantino, que se realizó el 17 de mayo. Tras eso contrató a otra abogada, Jody Hunt, y se presentó para otra declaración el 20 de junio.

Esto ocurrió ocho días antes de que ella presentara su testimonio sorpresa en la sexta audiencia pública ante el comité del 6 de enero.

Según el nuevo lote de transcripciones se puede ver la división entre Hutchinson, el exasistente del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y Passantino unas semanas antes de que encontrara a un nuevo abogado.

Ambos discutieron en varias ocasiones y Passantino interrumpió a Hutchinson algunas veces con advertencias sobre su testimonio y, a veces, tratando de matizar lo que dijo, dice la transcripción.

El abogado pagado por Trump le dijo a Hutchinson en la declaración que no estaba intentando de “dar forma a lo que estás diciendo en absoluto”, de acuerdo la transcripción. Passantino ha negado haber actuado mal y dijo que la representó “honorablemente” y “éticamente”.

La declaración de mayo inició con preguntas sobre si el exmandatario republicano estaba de acuerdo con los cánticos de algunos manifestantes que pedían el ahorcamiento del exvicepresidente Mike Pence el 6 de enero.

Hutchinson manifestó que no había escuchado esos comentarios, pero dijo que escuchó a Meadows decirle sobre esos comentarios a dos abogados de la Casa Blanca. Así que Passantino la interrumpió, advirtiendo a Hutchinson que no dijera por accidente consejo legales privilegiados.

Ella siguió testificando que escuchó a Meadows decir que el magnate creía que “tal vez esos cánticos estaban justificados”. Precisamente este detalle terminó siendo una de las declaraciones más condenatorias que surgieron durante el testimonio y se recalcó de manera destacada en las audiencias públicas del panel.

La exasistente de la Casa Blanca siguió hablando sobre la presunta reacción de Trump a los cánticos, cuando Passantino interrumpió de nuevo.

“No quiero interrumpir, ni quiero dar forma a lo que estás diciendo aquí”, expresó, antes de ofrecer una opinión diferente sobre la reacción de Trump a los cánticos contra Pence. Dijo que creía que “el presidente dijo que tal vez tenían razón” en vez de expresar una opinión clara y afirmativa de que el expresidente debería ser ejecutado, según las transcripciones.

Tras separarse de Passantino, su nuevo abogado dijo a la junta del 6 de enero que su clienta deseaba “corregir” algunos de sus testimonios previos, según el documento.

Hunt le dijo al comité que Hutchinson tenía cosas que le gustaría aclarar, proporcionar contexto y “en algunas aspectos, corregir” el testimonio anterior.

“Ella quiere ser clara al respecto”, explicó Hunt, agradeciendo al comité la oportunidad de abordar el testimonio anterior de Hutchinson.

Documentos quemados por Meadows

El entonces jefe de gabinete les comunicó a los empleados de la Casa Blanca que mantuvieran algunas de las reuniones en el Despacho Oval “cerradas” mientras duraba el periodo de transición, lo que podría dejar las reuniones fuera de los libros.

Hutchinson testificó además que “había ciertas cosas que potencialmente se habían omitido” en el diario de la Oficina Oval.

Asimismo, dijo que recordaba que Meadows tuvo una reunión a finales del mes de noviembre o inicios de diciembre de 2020 en la que manifestó al personal exterior del Despacho Oval lo siguiente: “Mantengamos algunas reuniones cerradas. Hablaremos sobre lo que eso significa, pero por ahora mantendremos las cosas muy estrictas y privadas para que las cosas no comiencen a filtrarse”.

Declaró que no recordaba si había información en particular que el exjefe de gabinete quería mantener “cerca”. Por lo que dijo que no estaba al tanto de ninguna instrucción específica que Meadows haya dado para mantener la información del 6 de enero “cerrada”.

Igualmente, reveló al comité que vio que Meadows quemar documentos en la chimenea de su oficina al menos una docena de veces, alrededor de una a dos veces por semana, entre diciembre de 2020 y mediados del mes de enero de 2021.

En varias oportunidades, Hutchinson dijo que estaba en la oficina de Meadows cuando él lanzó los documentos a la chimenea tras una reunión. Al menos dos veces, la quema se hizo luego de reuniones con el representante republicano Scott Perry, quien está vinculado con los esfuerzos para usar el Departamento de Justicia para anular los comicios presidenciales.

Los medios de comunicación The New York Times y Político informaron con anterioridad sobre las presuntas prácticas de quema de documentos de Meadows.

Sin embargo, Hutchinson expresó que no sabía cuáles eran los documentos, si eran copias originales o si la ley exigía su conservación.

