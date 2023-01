Gobernadora de Nueva York enfrenta pugna por nominación de magistrado latino Héctor LaSalle como juez presidente de la Corte de Apelaciones

En un verdadero choque de fuerzas se ha convertido la nominación del exfiscal latino Héctor LaSalle como juez presidente de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, el máximo tribunal estatal. Y en un hecho que es visto como el primer pulso político en Albany de este 2023, mientras la Gobernadora, Kathy Hochul, lo considera el candidato idóneo para llegar al alto tribunal, al igual que decenas de líderes neoyorquinos, voces del sector más progresista del Estado y organizaciones comunitarias y sindicales, han puesto el grito en el cielo: cuestionan al jurista, acusándolo de ser conservador y han venido exigiendo que ni siquiera sea considerado para el cargo.

Desde ambos bandos, defensores y detractores de LaSalle, no han cesado de manifestarse para poder influir en la decisión de los 63 miembros del Senado estatal, que deberán confirmar al nominado magistrado con 32 votos a favor, cifra que hasta ahora parece incierta.

En medio del pulso, que sería el primer gran triunfo o la primera gran derrota de Hochul desde que fue elegida para el puesto, las voces en contra piden que se retire de inmediato la nominación de LaSalle, y las voces a favor exigen que se convoque a una audiencia pública en la que pueda hacerse una examinación completa del juez, de origen puertorriqueño, criado en Long Island.

La organización New York State Association of Criminal Defense Lawyers (NYSACDL) fue de los primeros grupos en manifestar su decepción ante la nominación de LaSalle e instó al Senado a no confirmarlo, aduciendo incluso que había mejores opciones entre los siete candidatos presentados por la Comisión de Nominaciones Judiciales, como la profesora Abbe Gluck y Corey L. Stoughton. Al mismo tiempo manifestaron que es un momento para enrutar mejor al máximo tribunal.

“Esta nominación fue, y es, una oportunidad para asegurar que el tribunal superior sea guiado por un jurista que pueda ayudar al Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York a recuperar su reputación anterior como uno de los tribunales superiores estatales más influyentes, una reputación de la que disfrutó durante la mayor parte de su historia, pero que ha disminuido en los últimos años”, dijo NYSACDL. “El tribunal actual está dominado por jueces que han tenido carreras extensas como fiscales o completamente en el sistema judicial, una perspectiva muy limitada. Esos jueces no aportan la diversidad profesional que supone representar a individuos frente al tremendo poder del Estado, ya sea en procesos penales o administrativos (…) tiene la última oportunidad de reparar las injusticias que son consecuencia de las condenas penales demasiado frecuentes de inocentes, de aquellos cuyos derechos constitucionales han sido violados y/o de personas que no contaron con juicios justos”.

Sobre el juez LaSalle, quien fue fiscal de carrera en la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk 13 años de su carrera de 17 años, antes de convertirse en juez, Make the Road New York, una de las organizaciones de inmigrantes más grandes de la Gran Manzana, también elevó su oposición. Así lo advirtió Theo Oshiro, codirector ejecutivo, quien afirmó que el juez LaSalle ha demostrado ser uno de los jueces más conservadores que actualmente se desempeña en el tribunal de apelaciones.

“Sabemos que la experiencia es importante para proteger los derechos más importantes de los neoyorquinos, e instamos a la gobernadora Hochul a elegir un juez con experiencia en la defensa de los más vulnerables de nuestro estado y en la defensa de los derechos civiles, no a alguien que haya pasado su carrera defendiendo intereses corporativos y exacerbó el encarcelamiento masivo de personas de color como fiscal. Lamentablemente, el juez LaSalle no es el jurista con antecedentes que podamos respaldar”, dijo Oshiro.

El activista, dejó ver que el rechazo al juez boricua no solamente es por dos casos en los que LaSalle falló sobre el aborto y sobre líderes sindicales, sino sobre su rol en asuntos vitales para las comunidades más vulnerables, y aunque reconoce que su nominación como el primer latino en ocupar el cargo es “un hito histórico importante”, considera que no ayudará a poner fin a injusticias en los tribunales.

“En los temas que apreciamos: proteger los derechos laborales, deshacer las profundas injusticias en nuestro sistema legal penal, ampliar las libertades civiles y garantizar el derecho al aborto, el historial judicial del juez LaSalle ha impedido de manera demostrable esos valores”, dijo Oshiro. “Su nombramiento tendría graves implicaciones para los derechos de los neoyorquinos y nuestras instituciones democráticas. La designación del juez LaSalle perjudicará a los trabajadores, inquilinos, inmigrantes, personas involucradas en el sistema legal penal y a todos los neoyorquinos, y preservaría el bloque conservador de cuatro jueces de la Corte de Apelaciones durante el ciclo de redistribución de distritos de 2030″.

La organización Housing Works, que trabaja con comunidades vulnerables, también se opone a la nominación del jurista latino y aseguraron que sería sumamente grave tener en el máximo tribunal a un “conservador” como él, pues buena parte de sus miembros han sido víctima de “los fallos de un poder judicial” de esa misma línea.

“Somos una comunidad de sanación cuyos miembros incluyen personas que han experimentado la falta de vivienda, el VIH/SIDA, el trastorno por uso de sustancias, enfermedades mentales y la participación en el sistema legal penal. Las personas de color también representan la mayoría de nuestra comunidad. Estas son algunas de las poblaciones más vulnerables”, dijeron en un comunicado. “Desde el derecho al aborto hasta el debido proceso, el juez LaSalle ha demostrado consistentemente una ideología que está fuera de sintonía con nuestros valores y es peligrosa para nuestra comunidad”.

El senador Michael Gianaris, una de las voces más poderosas en Albany, ya adelantó que votará “no” a la nominación del juez LaSalle y dijo que “representa la continuación de un statu quo que manchó la reputación de la Corte y falló de manera inconsistente con los valores de los neoyorquinos”.

Del otro lado, figuras como Robinson Iglesias, experto dentro de la comunidad jurista de la Gran Manzana, insisten en que el juez LaSalle está siendo objeto de injusticias y mentiras a la hora de evaluarse su labor apegado a las leyes.

“Aunque el público y la comunidad legal tienen derecho a opinar, no tienen derecho a decir mentiras descaradas sobre el historial judicial de LaSalle. Sin embargo, eso es precisamente lo que un grupo de los llamados profesores de derecho progresista han hecho descaradamente a través de la grandilocuencia y la repetición constante: jugar a las cartas directamente del libro de jugadas de Trump”, advirtió el jurista.

“Aparentemente, para estos profesores de derecho, si un juez falla a favor de los sindicatos y los líderes laborales pero en contra de los líderes laborales que pueden haber actuado a título individual, de repente el juez es ‘antisindical’. Si un juez en su mayoría niega la solicitud de un grupo antiaborto para anular una citación para sus documentos, pero concede la solicitud de anulación de una manera muy pequeña y limitada, de repente el juez está ‘en contra del aborto’. No importan los hechos del caso o la ley aplicable y el precedente vinculante. Estos argumentos son antilógicos”, agregó Iglesias, refiriéndose a los dos casos que le critican al juez.

María Román, líder de la comunidad puertorriqueña de Nueva York, insistió en que el juez de 55 años, es un destacado profesional cuyo historial demuestra su habilidad y capacidad para aplicar las leyes, con base en principios judiciales, equidad e igualdad y criticó que traten de desdibujarlo.

“Me entristece ver que la historia de su vida, de defender las leyes tal como están escritas y garantizar la justicia para todos, esté siendo destrozada y malinterpretada. Se merece la oportunidad de ser escuchado en una audiencia de confirmación, donde los funcionarios electos y el público puedan revisar de manera inteligente y exhaustiva sus calificaciones y él pueda responder preguntas”, dijo la boricua. “La gobernadora Kathy Hochul hizo una nominación encomiable y valiente, y ahora le corresponde al Senado del Estado de Nueva York garantizar que haya un debido proceso para un jurista ejemplar que ha pasado la historia de su vida asegurándose de que haya un debido proceso para todos”.

Carmen Gómez Goldberg, líder comunitaria del condado de Westchester, se sumó a las voces que exigen que LaSalle sea escuchado antes de que se tome una decisión y recalcó que no es justo que se señale como “conservador” a un magistrado por emitir sus sentencias basado en la ley y no en opiniones.

“No es justo que un destacado jurista con un historial de por vida de defender responsablemente las leyes de nuestro estado sin prejuicios, deba ver distorsionada su trayectoria laboral y su carácter sin que se le brinde la oportunidad de ser escuchado y responder preguntas. Se le niegan los mismos derechos que otorga a todos los litigantes que comparecen ante su tribunal, ganen o pierdan”, dijo la líder comunitara. “El trabajo de un juez es aplicar las leyes de manera justa, imparcial y tal como están escritas. El historial completo del juez LaSalle demuestra que ha cumplido ese cargo de manera ejemplar durante décadas”.

Luis A. González, juez retirado, quien fungió como presidente del Segundo Departamento de la Corte de Apelaciones del Estado de NY, y fue el hispano de mayor alto rango en el sistema de cortes de Nueva York, defendió a LaSalle como la mejor opción para presidir el Alto tribunal.

“Como ex Juez Presidente del Primer Departamento, he seguido toda la ilustre carrera del Juez Lasalle. Es una excelente elección para el cargo de juez principal del Estado de Nueva York, y felicito a la gobernadora Hochul por este nombramiento”, dijo el exmagistrado.

El senador estatal Luis Sepúlveda, es uno de los legisladores latinos de Albany que ya dio su apoyo al juez y no solo lo elogió por la solidez de su historial sino que tomó distancia de las posturas de los grupos que lo rechazan.

“Se debe elogiar a la gobernadora Hochul por nominar a un jurista altamente calificado. Como latino con 31 años de experiencia en la práctica del derecho en Nueva York, puedo atestiguar con tremendo orgullo que el juez Lasalle tiene un historial sólido. Como progresista, he examinado las opiniones y discrepo respetuosamente con sus interpretaciones sobre sus posiciones”, dijo el senador estatal.

Datos clave sobre confirmación del juez LaSalle