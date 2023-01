Lali posa sin ropa: un minúsculo bikini es lo único que la separa de la total desnudez

Lali es una joven cantante y actriz de origen argentino. A través de sus redes sociales, en sus conciertos y declaraciones con la prensa la intérprete de “Lindo pero Bruto” es completamente abierta, explosiva, simpática, sexy, sensual, erótica. Lali parece no guardarse nada y su público lo agradece.

Este inicio de año para Lali ha sido explosivo, a nivel profesional va con todo con la tercera y última temporada de “Sky Rojo”, para Netflix al lado de Miguel Ángel Silvestre. Y por si fuera poco es la portada de la revista Rolling Stone, además de que así aparece también en Time Square. Y qué mejor forma que celebrar todo esto con un bikinazo de libertad.

Recordemos además que Argentina, país natal de Lali, salió campeona del mundo en el Mundial Qatar 2022, la albiceleste se antepuso a Francia y Lionel Messi levantó la copa que lo hace acreedor de ser un campeón del mundo, así como el palmares de Messi crece el de Lali también, y es que en dicha final la actriz y cantante entonó las notas del himno de Argentina. Sobre esta experiencia dijo: “Esto es más de lo que podía soñar… y miren que siempre fui de soñar en grande♥️. ¡Soy del país más lindo del mundo!”. View this post on Instagram A post shared by LALI (@lalioficial)

Lee más de Lali aquí:

Miguel Ángel Silvestre a Lali: “Me vuelves loco, me encantas”

Lali es una bomba ardiente en el vídeo de su canción “Lo que Tengo Yo”

La sensualidad de Lali con los brazos arriba y un entallado enterizo metálico