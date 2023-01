Noah Schnapp, Will de ‘Stranger Things’, se declara gay

La estrella de ‘Stranger Things’, Noah Schnapp, se declaró gay.

El actor que interpreta al personaje Will Byers en la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix, se abrió con sus fans este jueves en un video en TikTok.

“Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años, todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos’“, contó el actor de 18 años en el clip.

“Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba“, escribió en el pie del video, refiriéndose a su personaje Will Byers en la exitosa serie de Netflix.

Durante las cuatro temporadas de ‘Stranger Thing’s, los fanáticos han cuestionado repetidamente si Will era gay, y algunos incluso criticaron a la serie por no declarar explícitamente lo aparentemente obvio.

En julio, Schnapp abordó la orientación sexual de Will y confirmó que el adolescente tiene sentimientos románticos hacia su mejor amigo Mike (Finn Wolfhard).

El actor le dijo a Variety que los escritores comenzaron a insinuar la sexualidad de Will en la primera temporada.

“Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100 por ciento claro que es gay y que ama a Mike. Pero antes, era un arco lento. Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje, de repente, sea gay”, dijo Schnapp.

Schnapp agregó que la sexualidad del personaje de Will tomó tiempo para desempacar porque en la vida real es un espacio complicado, específicamente para niños que no quieren ser etiquetados.

En el penúltimo episodio de la cuarta temporada, volumen dos, Will toma un momento emotivo para profesar su amor a Mike, pero finge que está hablando desde el punto de vista de Once (Millie Bobby Brown), no desde el suyo propio.

‘Stranger Things’ concluirá con la quinta temporada, pero aún no hay confirmación de cuándo comenzará su producción, ni cuándo se estrenará.

