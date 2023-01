Víctor ‘Pocho’ Guzmán enciende a Chivas de Guadalajara para el Clausura 2023: “Aquí se viene a ganar títulos”

El más reciente fichaje de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Víctor ‘Pocho’ Guzmán, aseguró durante una rueda de prensa realizada el miércoles que su único objetivo tras regresar con el Rebaño Sagrado es el de seguir sumando títulos a su carrera como futbolista profesional, algo que logró durante el Apertura 2022 tras alcanzar el trofeo de campeón con los Tuzos del Pachuca.

El centrocampista sostuvo que hará todo lo que esté en su capacidad deportiva para poder cumplir con el equipo y con la afición rojiblanca en cada uno de los partidos en los que juegue y así poder demostrarles que tiene el total compromiso de defender la camiseta de uno de los equipos más importantes del balompié en México.

“Vengo de jugar una Final, todo eso trato de transmitirlo a los compañeros; la gloria es lo máximo para el fútbol, ganar una copa y qué mejor que ganarla con esta institución. Lo dije una semana antes, aquí se viene ganar títulos y si no es así, no somos jugadores para esta institución. Es algo muy sencillo, viene de nuestro director deportivo, para eso se trajo al director deportivo para levantar un campeonato y sabemos que la expectativa es muy alta y si estamos en un equipo tan privilegiado como lo es Chivas así va a ser cada partido”, expresó el Pocho.

Estas declaraciones ocurrieron en medio de su presentación oficial como nuevo miembro del Rebaño Sagrado, equipo que tiene unas altas expectativas en su desempeño, especialmente tras los buenos resultados que registró jugando para el Pachuca.

“Sobre las expectativas que dicen pienso que me las he ganado con mis actuaciones y mi manera de entrenar el día a día. Sobre cómo me recibió la afición no me lo esperaba que fuera así, muy contento por eso y estoy agradecido por este proyecto que se está presentando y estar de nuevo en casa”, destacó el Pocho Guzmán.

Guzmán también habló sobre su salida en la temporada 2020 de las Chivas del Guadalajara por temas externos a lo ocurrido en el campo. Sin embargo, destacó que todos esos problemas ya fueron arreglados y solo espera poder tener el tiempo necesario para mostrar de lo que está hecho en el terreno de juego.

“Lo hablamos en su momento con todo el esfuerzo que está haciendo la presidencia que lo único que me toca a mí es demostrarlo, dar lo mejor de mí con el compromiso, el liderazgo y agradecer. No hay otra palabra de poder estar aquí representando esta camiseta y es eso, dar las gracias y aprovechar lo que se me presente en la vida”, concluyó el centrocampista.

