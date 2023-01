Nicolás Tagliafico reveló que un jugador de Polonia le dijo “no ataquen más” cuando Argentina ganaba 2-0

La selección de Argentina cerraba su participación en fase de grupos del Mundial Qatar 2022 ante Polonia, y necesitaba de una victoria para clasificarse a octavos de final. Por tanto, puso el pie en el acelerador para ponerse arriba en el marcador 2-0 en el 67′.

Polonia sabía que ese resultado le servía para clasificarse y fue en ese momento cuando uno de sus jugadores le dijo a Nicolás Tagliafico “no ataquen más”.

Así lo relevó el propio argentino a través de un stream en Twich. «Los polacos no querían jugar luego del primer gol. Después hacemos el segundo y yo recuerdo que era por el 60′, en un momento uno me dijo como pudo en español “no ataquen más, basta, por favor no ataquen más”».

“Menos mal que no hice el gol en el complemento. Yo creo que si hacía ese gol, Polonia quedaba afuera y cambiaba todo porque después México jugaba con Francia, México sacaba a Francia y se armaba todo un quilombo y no salíamos campeones”, dijo en tono de broma, Nicolás.

Tagliafico fue una de las piezas clave para la Albiceleste de Lionel Scaloni, jugando en 6 de los 7 partidos del conjunto sudamericano, siendo titular en tres de ellos.

Actualmente forma parte de la plantilla del Lyon de la Ligue 1, equipo que marcha en la octava posición del torneo. Allí ha disputado quince de las 18 jornadas que van del torneo.



