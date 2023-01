La historia del aficionado que nació en Argentina, creció en Venezuela, vive en Minnesota y aprendió catalán por el FC Barcelona

Muchas son las historias de aficionados del fútbol que circulan en los medios digitales, pero Gabriel Broner tiene una bastante particular. El ingeniero de 61 años ha contado a El País un fanatismo bastante particular por el FC Barcelona a pesar de sus raíces, el lugar donde se crió y donde actualmente reside.

Broner nació en Argentina, fue criado en Venezuela pero debido a la crisis política y económica, se fue a vivir a Minessota. Pero desde la distancia, a 11 mil kilómetros específicamente, se encuentra el lugar desde el que 11 hombres definen su estado emocional.

El argentino cuenta que hace 10 años sus suegros se mudaron a Barcelona, tiempo en el que Xavi, Iniesta, Messi y Puyol empezaron potenciar al conjunto culé.

“Nací en Argentina, crecí en Venezuela, vivo en Estados Unidos… Pero mi patria es el Camp Nou”, asegura Gabriel Broner #SoisLaLiga #BrandedContent con @LaLiga https://t.co/Lhk0IkAVZM — EL PAÍS (@el_pais) January 4, 2023

“Con mi mujer empezamos a visitarles a menudo y a interesarnos por la gente de allí. Por la cultura, por la comida y también por su equipo de fútbol. Cada partido era como una sinfonía, un ballet. Verlos jugar era apreciar una obra de arte. Yo, que fui jugador, entrenador y hasta árbitro, me sentí totalmente identificado con los jugadores y con el club. Sentía que me representaban”, declaró en una entrevista.

Gabriel cuenta que en el 2017 empezó a estudiar el idioma catalán, el cual ya escribe y habla a la perfección: “Me dije que sería algo bonito para sentir más conexión con el Barça y sus aficionados”.

“Cuando me preguntan, no es fácil explicar de dónde soy. Nací en Argentina, pero a los 15 años me mudé a Venezuela a causa de la dictadura. Después, con 25 años, me fui a vivir a Estados Unidos. Y en todo este tiempo como estadounidense (tengo ya la ciudadanía) he viajado muchísimo. Por eso sé lo difícil que es sentirse en casa, sentirse parte de algo. Y a mí, curiosamente, se me despierta esa sensación cuando estoy en el campo del Barça”, concluyó Broner.

