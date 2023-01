Bárbara de Regil sorprende a su familia con un drástico cambio de look que se hizo por trabajo

La actriz Bárbara de Regil se mantiene bastante activa en la red social Instagram para sentirse cercana a sus más de ocho millones de seguidores. Por ello, no pierde la oportunidad de compartirle a cada uno de ellos lo que hace en su vida personal.

La mexicana de 35 años quiso compartir con los internautas el momento cuando un estilista le corta su larga cabellera, debido a que tomó la determinación de realizar un cambio de look. Posteriormente, mostró cuando llega a su casa, al tiempo que se ve la reacción de su pareja sentimental y de Fernanda, quienes al inicio no notaron y al notarlo quedaron en shock.

Sin embargo, Bárbara explicó que no se siente completamente bien, debido a que estaba acostumbrada a tener un estilo completamente distinto.

“Decirles me siento increíble con este cambio (que tuve que hacerlo por trabajo) y me doy cuenta lo fácil que es engañar en redes, piensas que la vida de los demás es perfecta y que TODO es felicidad y NO. Me cuesta traer el pelo tan cortito. No voy a mentir, nunca voy a mentir ni voy a decirles wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal”, fue el mensaje que envió a sus seguidores de la red social de la camarita.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que miles de personas se tomaron el tiempo para reaccionar por el drástico cambio que realizó la mexicana, pues varios de los internautas manifestaron que lo ideal es que ella hubiese tomado la determinación de donarlo a una fundación de niños con cáncer.

“Lo vi como 10 veces solo para ver la reacción de Fer”, “Te queda hermoso”, “Orgulloso y me quedo corto”, “Te ves guapísima”, “Lo hubieras donado, mínimo así te sientes mejor con el cambio”, “Lo hubieras donado y no hubieras desperdiciado el cabello”, “Pero no eran extensiones?”, “Te ves más joven”, “Me dolió de solo verlo en el suelo”, “Te ves más fresca, más juvenil y tu cabello se ve muy bien”, “Te ves bonita, más joven, o sea, ya eres joven, pero más”, “Nena, todo te queda hermoso”, “Largo o corto tu cabello te queda espectacular”, “Hubiera estado increíble que lo donaras para niños con cáncer”, “Yo juraba que tenías extensiones “Cómo comparas la vida difícil de los das con un corte de cabello”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

