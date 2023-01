Se mantiene por segundo día la alerta de riesgo de inundaciones urbanas en Puerto Rico

Jan 8: Unsettled weather will continue today. There is an elevated risk for urban flooding this afternoon.



8 de enero:

Se espera tiempo inestable hoy. Existe un riesgo elevado de inundaciones esta tarde.



#prwx #usviwx pic.twitter.com/ABDiB88dqR— NWS San Juan (@NWSSanJuan) January 8, 2023