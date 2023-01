Geraldine Bazán habla de su experiencia en el clan Andrade-Trevi: “Me metieron a un cuartito”

La cantante Gloria Trevi desde hace pocos días se ha visto envuelta en un escándalo por una demanda que recibió y que se terminó haciendo pública, y es que la acusan de haber participado en corrupción de menores, pues desde el pasado 4 de enero se ha viralizado en las diversas plataformas.

La actriz Geraldine Bazán en una entrevista concedida hace algún tiempo a ‘Suelta la Sopa’ habló de una experiencia que marcó su vida cuando tan solo era una adolescente. Por ello, con la denuncia que ha recibido Trevi, varios medios de comunicación retomaron las declaraciones de la exesposa de Gabriel Soto.

“En una ocasión estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi (XE-TÚ Remix), hace muchos años en Televisa. Entonces se acabó el programa y de repente recibimos una llamada creo que fue de Mary (Mary Boquittas, María Raquenel Portillo), que Sergio (Andrade) quería hacernos un casting”, dijo Bazán.

La mexicana explicó que siempre se encontraba acompañada de su madre y para asistir al casting no fue la excepción. Sin embargo, vivió una extraña situación cuando le dijeron que debía esperar en un “cuartito”.

“Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá (Rosalba Ortiz) siempre se iba conmigo. Me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”, añadió.

La intérprete del papel Olga Ancira explicó al mencionado programa que para aquel momento era muy joven, aunque sí existían detalles que igualmente recordaba.

“Entonces me dijeron ‘ay, que tu mamá te espera acá’, porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 (años)”, explicó.

Sin embargo, Bazán dijo que Ortiz en esa oportunidad llegó a ver cosas que normalmente no eran común. Más adelante hubo una polémica que terminó afectando a la cantante por el Clan Andrade-Trevi.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. La verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”, indicó.

