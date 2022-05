Madre de Geraldine Bazán explicó si su hija anuló la boda eclesiástica con Gabriel Soto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Geraldine Bazán y Gabriel Soto se casaron el 13 de febrero de 2016. Sin embargo, en el 2017 la pareja dio a conocer que luego de haber tenido 10 años de relación, ya habían llegado a su fin. Fruto de este amor nacieron dos niñas, ellas son, Elissa Marie de 13 y Alexa Miranda de 7.

Justo en el año en el que se separan, Soto e Irina Baeva se conocieron y para la fecha son pareja y están cerca de dar el ‘sí, acepto’. Como bien se sabe, por la iglesia solo se puede casar una vez, aunque se puede anular. No obstante, suele ser un proceso un tanto complicado, y es por ello que podría contraer matrimonio solo por civil.

Rosalba Ortiz, quien es la madre de Geraldine, habló sobre este tema a los medios de comunicación y aunque dijo que no es un asunto del cual le corresponda opinar, aclaró que esa situación no debe ser solventada por Bazán, todo lo contrario, debería ser un trámite realizado por Soto.

“No es mi tema. La boda, será la boda civil porque la religiosa no creo. No. Eso no es cosa que (Geraldine) debe solucionar”, expresó la madre de la actriz.

Tras diversos comentarios que el actor ha emitido sobre su nuevo matrimonio, ha dejado claro que Elissa y Alexa tendrán una gran representación durante la ceremonia que hasta el momento se desconoce dónde se llevará a cabo, así como su fecha.

Baeva y Soto han manifestado que están avanzado con los preparativos de su boda que habían mantenido en pausa producto de la pandemia. La novia también expresó que esperan tener un traductor, puesto que sus familiares son de origen ruso y no manejan el español.

El mexicano unos días antes de su cumpleaños dijo que la intención es hacer una fusión de las costumbres de su nación, así como de las rusas, que al final viene siendo el país de origen de quien dentro de poco será su esposa.

Entre lo que destacaron, esperan esa combinación de sabores en todo lo que respecta a la comida que ofrecerán ese día. Además, quieren resaltar algunas costumbres rusas para mantenerlas presentes en un momento tan importante para ellos.

