Javier Tebas sobre la Kings League: “Es como si dicen que Pasapalabra es competencia de LaLiga”

El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas respondió a quienes afirman que la Kings League creada por Gerard Piqué, Ibai Llanos entre otros, podría llegar a sustituir el torneo español en algún momento. El mandatario defendió su certamen y aseguró que cualquier comparación es una falta de respeto.

Tebas dejó saber que, si bien la Kings League está teniendo gran éxito en cuanto a audiencia se refiere, no es algo que prevalecerá en el tiempo como LaLiga. “Dentro de seis meses me preguntarán y ya veremos qué es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable”, indicó en la presentación del programa ‘Global Players Program’.

Asimismo, el presidente de LaLiga aseguró que hablar del torneo de streamers como un campeonato de élite es como decir “que Pasapalabra va a ser competencia de la Liga”.

Tebas también se refirió a otro de los puntos que más quebraderos de cabeza le ha dado en los últimos meses, la creación de la Superliga Europea con el Barcelona y el Real Madrid.

El presidente de LaLiga hizo caso omiso a las palabras de Joan Laporta en la que ponía una fecha para que la nueva competición comenzase a andar, 2025.

“En 2025 no habrá Superliga, diga lo que diga la sentencia”, aseguró un Tebas que se defendió de las polémicas arbitrales surgidas en Primera y Segunda División: “El VAR funciona para el fuera de juego, pero no para las manos. Soy incapaz de decir si una mano es o no es”.