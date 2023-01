André-Pierre Gignac humilló a Miguel Herrera tras festejar su gol a lo “viejito” en el Clausura 2023 de la Liga MX

El extécnico de los Tigres de la UANL cuestionó el buen rendimiento del cuadro felino y aseguró que gran parte de la plantilla se encuentra muy vieja pra poder jugar en el balompié azteca; así se liberó de la culpa tras su eliminación en el torneo pasado

El torneo Clausura 2023 de la Liga MX ya inició y con ella llegaron una serie de polémicas que estuvieron principalmente vinculadas con los Tigres de la UANL y su máximo goleador histórico, el francés André-Pierre Gignac. El jugador se lució con su primer gol en el torneo para acercarse a los 200 goles en su carrera con los aztecas, pero lo que más sorprendió fue la celebración que realizó tras marcar el tanto.

Gignac decidió dejar a un lado las eufóricas celebraciones que acostumbra y celebró el gol emulando a un anciano con su bastón y claras molestias en su espalda y dejando a los aficionados sin entender el motivo; la celebración fue dedicada al antiguo técnico de los Tigres, Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien en unas declaraciones acusó al equipo de tener un plantel “viejo” al tomar como referencia al atacante francés que posee 37 años.

A pesar de estas palabras por parte de Piojo Herrera, que fue desvinculado tras el Apertura 2022 por no lograr levantar el título de campeón, el galo demostró estar en un gran momento físico y se mantiene como el pilar ofensivo del club mexicano tras batir la portería de Santos Laguna en el minuto 83.

Las declaraciones de Miguel Herrera surgieron justo tras ser eliminados por Pachuca en los cuartos de final del Apertura 2022, donde mencionó a varias figuras del plantel y los acusó de viejos; con esto el estratega intentó limpiarse las manos por su derrota, pero terminó generando polémica en el vestuario y fue desvinculado.

“Si quieres te siento a Culebro (presidente de Tigres) aquí para decirle si me van a correr ni la gente puede decidir eso, a mí o a otro que venga le va a tocar el recambio generacional que ha ganado, la gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y tratas de rejuvenecer el equipo y pues a alguien le va a tocar, si no es a mí es al que venga, habrá un cambio y tiene que darse, Gignac no es eterno”, dijo Herrera en aquel momento a la prensa.

“Lo veo (a Gignac) y sí corre y lucha, pero no es eterno, en algún momento se tendrán que retirar, ir o ceder su lugar a gente joven y el DT que venga o yo tendrá que pensar en eso, de repente no le suena a la gente que mucha gente ya tiene 35, 37, 34 (años) son segunda plantilla más grande del torneo y tenemos que pensar en eso, los cambios del equipo”, añadió.

