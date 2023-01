Carlo Ancelotti pone picante el choque contra el Valencia de Gattuso: “Pasamos momentos muy bonitos, pero tuvimos problemas personales”

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, ha sumado un ingrediente para darle más emoción al venideros enfrentamiento entre Real Madrid y Valencia CF, y es nada más y nada menos que su historia con el técnico rival, su compatriota Gennaro Gattuso, con quién aseguró no tener buena relación en el ámbito personal.

En la rueda de prensa previa al partido de este miércoles entre los Merengues y el equipo de Mestalla, correspondiente a la Supercopa de España que se jugará en Riad, Qatar, Ancelotti se tomó el tiempo para recordar la época en la que coincidió con el ahora entrenador del equipo rival, Gattuso, aquí en llegó a entrenar en su paso por el AC Milan.

“Pasamos momentos muy bonitos que recordaré para siempre, pero no siempre las relaciones siguen siendo buenas. Tuvimos problemas personales y no quiero hablar de ello”, indicó ‘Carletto’ teniendo en cuenta que ambos se reencontrarán ahora como colegas y rivales.

Sobre el hecho de si considera que el encuentro contra el Valencia es una prueba del estado de su plantilla, el técnico blanco fue contundente. “Puede pasar que algunos estén afectados por el Mundial, pero para eso hay que esperar un poco. Hay que mirar al próximo partido para ver si el equipo reacciona. Se trata de un examen muy importante. Cuando iba a la escuela mi abuela me decía que pusiera el libro debajo de la almohada y siempre me salía el examen bien”.

Por otra parte, el entrenador del Real Madrid se refirió a la posibilidad de lograr el primer título de la temporada y dejó claro que sin importar de cuál se trata, los trofeos siempre son importantes para el club.

“Los títulos son importantes para el club. El del año pasado nos dio mucha confianza para la temporada. Ojalá sea lo mismo en esta Supercopa. Esperemos volver a casa con otro título”.

En cuanto a la derrota que sufrió ante el Villarreal el pasado fin de semana y que le hizo perder el liderato de LaLiga, el dirigente aseguró que tienen que hacer bien las cosas para evitar los malos resultados.

“Era previsible no estar en un gran momento en esta temporada. Me sorprendió que no fuera bueno el partido contra el Villarreal. Dimos otra cara. No digo que debemos trabajar, porque no tenemos tiempo, pero sí hacer las cosas bien. Este equipo sabe defender mejor que lo que hizo ante el Villarreal. Tenemos que tener base más sólida”.

“El aspecto defensivo no es problema de calidad, es de concentración y sacrificio. Se ha hablado del aspecto físico, pero hace años que paramos de hacer programaciones largas. No hay tiempo de descanso. Hay que arreglar las cosas de manera distinta. Este bajon es porque no hemos jugado bien”, sentenció.

Lea también: