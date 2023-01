Shakira necesitaría “terapia” tras irse en contra de Gerard Piqué con el posible lanzamiento de una canción

La cantante Shakira el pasado lunes se volvió tendencia por haber colgado presuntamente un video con un mensaje bastante particular que muchos creen que podría estar dirigido a su expareja, Gerard Piqué, debido a que ha sido visto como una presunta indirecta hacia el padre de sus hijos.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. 11/01/23″, el video se viralizó en las diversas plataformas, al tiempo que muchos consideran que se podría tratar de la parte de la letra de una nueva canción que estrenaría el próximo miércoles 11 de enero.

A su vez, las impresiones sobre la publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos de los internautas consideran que es momento que ella deje atrás su pasado y siga adelante. Además, alguno de ellos explicó que la ve como a una persona que le gusta hacerse la víctima en medio de las circunstancias que atraviesa.

Varios usuarios de la aplicación de la camarita dijeron que la colombiana ha tenido el comportamiento de una expareja “tóxica”, al tiempo que consideran que debería tomar “terapia” y continuar con su vida, pues para gran parte de los internautas esta situación no termina siendo sana.

“Que ya está bueno”, “Que siga monetizando su dolor”, “Que viva su guayabo con todo“, “11 de enero del 23?”, “Que es solo música y no necesariamente todo es para Piqué”, “Esto lo debió escribir un vidente”, “Yo la creía más fuerte de carácter, pero veo que se victimiza mucho”, “La gente no entiende el mensaje, Shakira hace rato lo superó”, “Mamita bórralo y deja el drama”, “Necesita terapia”, “Creo que ya es hora de superarlo”, “Shak se despecha y hace plata”, “Shaki como que es de las ex tóxicas intensas”, “Ya está fuera de control, debe seguir adelante”, “Ay no, y sigue llorando a ese hombre”, “Eso Shakira, usted supere su pena cuando se le dé la gana”, “Ya no Karol G, ahora es Shakira”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

