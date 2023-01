Fin de la novela: Luego de la larga espera Carlos Correa firmó un acuerdo con los Minnesota Twins por 6 temporadas y $200 millones

La tercera parece ser la vencida para Carlos Correa, quien después de estar cerca de firmar con dos equipos; primero San Francisco Giants y luego New York Mets, terminó firmando con los Minnesota Twins, equipo con el que jugó la última temporada.

El acuerdo entre ambas partes comprende un lapso de 6 temporadas a cambio de $200 millones y una posible extensión por 4 años más y $70 millones. En cifras de contrato Correa estaría ganando $115 millones menos que el acuerdo que propuso los Mets, pero estaría ganando más por temporada con Minnesota.

El equipo hizo oficial la incorporación con una rueda de prensa, en la cual el boricua confesó que “todo el proceso fue una locura” refiriéndose a lo tardío en decidir y en los equipos involucrados en su incorporación. Además comentó acerca de la lesión que viene arrastrando en su tobillo derecho desde 2014, motivo por el cual Mets y Giants desistieron en incorporarlo.

“Tuve muchos doctores que me dijeron que estaba bien. Tuve algunos doctores que dijeron que no estaba tan bien. Fue impactante para mí porque desde que me operaron nunca me perdí un juego. Nunca recibí tratamiento en mi tobillo. Mi tobillo nunca me ha dolido”, sentenció Correa.

Cuando se le preguntó sobre los fanáticos que se sienten menospreciados porque los Twins parecían no ser su primera opción, dijo: “Minnesota siempre estuvo en ese pequeño grupo de equipos que le dije a Scott al comienzo de la agencia libre. Todo el proceso de agencia libre es un proceso muy complicado. Pero al final del día, todo lo que importa es que estoy aquí, voy a representar a esta organización y lo único que importa es lo que hago a partir de este momento para el equipo”, cerró el infielder.

Leer también:

– Reportan que dominicano Johnny Cueto reforzará la rotación de Miami Marlins para la temporada 2023 en MLB

– Miguel Cabrera lanzó dura crítica a jugadores venezolanos que se negaron a ir con la selección al Clásico Mundial de Béisbol

– Por un nuevo récord en la MLB: Robinson Canó revela la exorbitante cifra que debe ganar Juan Soto