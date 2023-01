Javier “Chicharito” Hernández confiesa que sufrió una depresión muy profunda, y explica el porqué

El futbolista mexicano y delantero del LA Galaxi, Javier “Chicharito” Hernández confesó en una entrevista de TUDN que vivió en su vida un episodio de depresión muy profunda.

Hernández contó que la muerte de su abuelo, Tomás Balcazar, representó un momento muy difícil que lo afectó e todos los sentidos, y que se sumó con su divorcio.

“Cuando se murió mi abuelo, cuando pasé un tema muy fuerte de mi divorcio, ahí estuve en un estado de depresión muy profunda, y lo único que me hizo salir de esa depresión fue que nadie más me iba a sacar que no fuera yo, que nadie más iba a llenar esos vacíos que no fuera con pura aceptación y puro amor propio”, contó Chicharito en la entrevista hecha por Lindsey Casinelli.

El artillero afirmó que lo único que lo hace levantar cada día y que su vida valga la pena es poder amar a sus hijos queridos.

“Vivir la vida como la decido vivir, me hago responsable de mi realidad, y de que me esté sucediendo lo que me está sucediendo. La decisión que tomé hace unos años la tomé con responsabilidad, y también decido con la gente que quiero relacionarme”, agregó.

Hernández también reconoció que se siente bien tanto por las críticas que recibe como por la fama que tiene.

“Yo creo que todo en esta vida es difícil, solamente tú escoges tus difíciles. También es difícil no vivir la vida que quieres, no atreverte, vivir en la mediocridad también es difícil, no empujarte a crecer también es muy difícil”, sentenció.

