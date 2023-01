Muere Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, tras sufrir un paro cardíaco

Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, murió este jueves a los 54 años tras sufrir un paro cardíaco.

Su madre Priscilla Presley dio a conocer la noticia a través de un comunicado compartido con el medio internacional People.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”.

“Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, dijo la ex esposa del “Rey del Rock and Roll”.