Yanet García muestra sus curvas de tentación usando minibikini rojo

Yanet García siempre roba miradas en cualquier lugar que aparece. Si su escultural figura no fuera ya motivo más que suficiente para desatar bajas pasiones, su sensualidad añade un extra que consigue acelerar pulsaciones.

En esta oportunidad, y aprovechando el nuevo lanzamiento del tema de Shakira y Bizarrap, Music Session #53, la llamada “chica del clima”, subió una foto y un video a su cuenta de Instagram donde aparece sentada en la terraza de un balcón y el bello mar azul de de fondo, mostrando sus tremendas curvas con un diminuto bikini color rojo, mismo que puso a suspirar a sus casi 15 millones de admiradores.

Como era de suponerse, las publicaciones de la mexicana han recibido toda clase buenos comentarios y miles de corazoncitos rojos.

Apenas unos días antes, Yanet García ya había deslumbrado a los usuarios de la famosa red social cuando se animó a posar sin maquillaje, enfundada con un sombrero y bañador color blanco, el cual lució en primer plano para hacer alarde de esa “pechonalidad” de alto impacto que tanto fascina a sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

