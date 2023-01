Policías abren investigación criminal tras escape de un leopardo de una exhibición del Zoológico de Dallas, Texas

Autoridades de Dallas, Texas, así como funcionarios del Zoológico de Dallas están en la búsqueda activa de un leopardo longibando de su exhibición en lo que se presume fue un hecho premeditado.

El presidente y director ejecutivo del zoológico de Dallas, Gregg Hudson, informó que el viernes por la mañana el personal del zoológico siguió sus protocolos diarios, e hizo un conteo para verificar las exhibiciones del zoológico, momento en el cual descubrieron que Nova, un leopardo de 4 años, no estaba en su recinto.

“Encontramos una abertura sospechosa en la pared del hábitat al frente de la exhibición”, señaló Hudson. “Estaba claro que esta apertura no fue una falla del hábitat, no fue una falla de exhibición y no fue un error del cuidador”.

Por su parte, Warren Mitchell, oficial de información pública de la Policía de Dallas, afirmó estar de acuerdo con la evaluación de la situación que expuso Hudson.

“Creemos que esto fue un acto intencional, por lo que hemos iniciado una investigación criminal”, enfatizó Mitchell. “La valla de la que escapó fue cortada intencionalmente”.

La búsqueda masiva del leopardo continúa. Por ende, Hudson explicó que encontrar al leopardo será un desafío.

“Estos son animales muy escurridizos. Viven en bosques densos en los árboles, por lo que es un animal muy difícil de tratar de encontrar”, agregó.

Mitchell, entretanto, anunció que la policía desplegó drones para ayudar en la búsqueda, además se empleará “tecnología sofisticada” con el uso de drones con el fin de calibrar la firma de calor de ese leopardo en particular.

Las autoridades solicitaron a quienes hayan visto a Nova salir de los terrenos del zoológico enviar sugerencias y/o fotos al Zoológico de Dallas al 469-554-7501, o escribir a info@dallaszoo. Del mismo modo pidieron encarecidamente no tratar de atrapar al leopardo por su propia cuenta.

Con información de Fox News

