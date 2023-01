Diego Lainez se convierte en el más deseado del mercado con ofertas de España, la MLS y la Liga MX

El futbolista Diego Lainez está viviendo un complicado momento en su carrera luego de conocerse que el Sporting Braga rescindió de su préstamo al no contar con el protagonismo deseado por la institución; el hecho ha generado que un grupo de clubes en varias partes del mundo deseen hacerse con sus servicios y así poder reforzar sus filas con un importante jugador que forma parte de la Selección Mexicana.

De acuerdo con su hermano, el jugador del FC Juárez Mauro Lainez, la estrella estaría analizando tomar la decisión de abandonar formalmente el Real Betis y poner rumbo a una nueva liga con un equipo que realmente valore su estilo de juego y le permita tener más minutos en el campo de juego.

En entrevista para Fox Sports, Mauro detalló que su hermano ha recibido constantes ofertas de algunos equipos de España, la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX en su propio país, por lo que su futuro deportivo podría cambiar más rápido de lo que se piensa.

“Creo que es tiempo de tomar decisiones, buscar su felicidad y donde él quiera estar. Ahora si toca hacer un esfuerzo de ir a otra liga porque es importante tener minutos”



Mauro Lainez sobre la situación de su hermano Diego en el viejo continente. @CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/tqyRkShMuf — Jaqueline Almodovar (@JaquelineAlmod1) January 14, 2023

“Va a tomar su decisión. Hay ofertas de aquí de México, de la MLS y de quedarse en España pero el debe tomar esa decisión, tiene que afrontar su camino y nosotros vamos a estar apoyándolo, pero ahora le toca a él saber que es lo que quiere, que es lo que busca, cuáles son sus sueños y en el lugar donde se sienta feliz ahí va a estar”, declaró Lainez en entrevista para Fox Sports.

Mauro sostuvo que su hermano ha realizado un gran sacrificio en buscar oportunidades con el Braga y que consiguió grandes números a pesar de los pocos minutos que registró, lo que demuestra la capacidad deportiva que posee; confió en que pueda conseguir un equipo que realmente lo valore pra su próxima etapa.

“Sin minutos en Braga tiene dos goles y dos asistencias en 526 minutos, es un jugador muy rentable cuando las oportunidades han sido escasas, por algo estuvo en el Betis pero como hermano creo que es tiempo de tomar decisiones y buscar su felicidad y donde el quiera esta”, resaltó.

“Es un sueño jugar con mi hermano, no es un secreto, siempre lo digo, es algo muy bonito que me pasaría, me encantaría tener a mi familia aquí en Juárez, tener a mi hermano, entrenar con él y jugar con él porque es algo que tenemos los dos en mente y si se puede dar ahora sería espectacular, pero tienen que hablar con él, convencerlo”, concluyó Mauro Lainez.

