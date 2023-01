Luis Fuentes estremece a las Águilas del América: “Pusimos la vara muy alta y debemos mantenerlo”

Las Águilas del Club América tuvieron un arranque en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX al registrar un empate sin goles contra los Gallos Blancos de Querétaro. Sin embargo, la plantilla mostró un buen rendimiento de juego que hace confiar de que puedan mejorar sus resultados en las próximas jornadas.

Una muestra de esto ocurrió los torneos pasados, cuando iniciaron con malos resultados en las primeras jornadas, pero terminaron liderando la tabla de clasificación para asegurar un cupo en la Liguilla y luchar por el título de la Liga MX.

Uno de los que decidió defender al equipo fue el jugador Luis Fuentes, quien en una conferencia de prensa aseguró que el equipo hará todo lo posible para conquistar el título de campeón, especialmente por el gran desempeño del torneo Apertura 2022.

“Nosotros somos un equipo que propone, intenta y no baja los brazos y a dar un buen espectáculo. Este club así lo requiere y somos conscientes de ello. Vamos a salir en todas las canchas con la misma personalidad para conseguir el resultado. Esperemos que conforme avancen las fechas alcanzar ese nivel, pusimos la vara muy alta, pero tenemos la calidad para conseguir ese objetivo y superarlo”, expresó.

Además, el zaguero reconoció que el conjunto de Coapa siempre tiene la obligación de luchar por el campeonato debido a la larga trayectoria que posee en México y por la constante exigencia de la fanaticada.

“Aquí lo único que no tiene objeción es que tenemos que salir campeón, si no es un fracaso. Tenemos que aprender a ser más inteligentes, tratar de llegar a esas instancias de mejor manera, hemos llegado de buena forma, pero por cosas de futbol han hecho que no lleguemos hasta donde hemos querido que es levantar la copa”. concluyó.

El Club América se encuentra actualmente en la décima posición de la tabla con su único punto y este sábado se enfrentará al Toluca en su intento para sacar una victoria y cosechar tres puntos que les permitan escalar posiciones.

