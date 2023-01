El Real Madrid vs Barcelona por la Supercopa de España se verá gratis en Estados Unidos

La final de la Supercopa de España que protagonizarán el Real Madrid y el Barcelona el domingo 15 de enero podrá ser vista de manera gratuita en Estados Unidos luego de que se firmara un acuerdo histórico con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la entidad responsable en el país y el medio ABC.

Al menos 125 millones de hogares estadounidenses podrán ver el juego con retransmisión en inglés, aunado a las 100 millones de personas que lo disfrutarán por televisión por suscripción vía ESPN Plus y ESPN Deportes.

Así pues, la RFRF destaca que cada vez aumenta más el interés por el torneo que desde el 2020 se lleva a cabo en Arabia Saudita por razones de patrocinio. De esta manera, se conseguirá además dar promoción a La Liga en Estados Unidos.

🙌🏽 𝗣𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇, la final de la #superSupercopa se verá en abierto en Estados Unidos.



📺 𝟭𝟮𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 de hogares podrán seguir en vivo y gratis en @ABCnetwork el @realmadrid – @FCBarcelona_es



¡OTRO PASO HISTÓRICO!



🔗 https://t.co/2xbaHx72s2 pic.twitter.com/yxi6bWfK8K — RFEF (@rfef) January 14, 2023

Españoles se quejan de que deben pagar para ver el partido

Con el inicio de las semifinales de la Supercopa de España, cientos de expañoles expresaron su descontento a través de Twitter por el hecho de que el torneo se lleva a cabo en territorio saudita. Cabe acotar que en tal instancia, se apreció una cantidad considerable de asientos vacíos.

Ahora, con la noticia de que la final del torneo se podrá ver de manera gratuita en Estados Unidos, las redes se llenaron de nuevas quejas pues en España deben pagar para ver el partido. En EEUU gratis, mientras que aquí en España tienes que pagar por verlo.— Juanfran (@JuanfranJF98) January 14, 2023

Porque hacer en abierto la Supercopa de España en España no verdad? Mejor que lo disfrute un borracho random de EU que lo verá esperando que en algún momento digan “home-run”— Manu. (@GxlDePaulinho) January 14, 2023 Hagamos repaso:



– Único país del planeta en el que el campeón de Copa no juega la final.

– Se juega en un país totalmente ajeno a los equipos que la disputan.

– Gradas vacías.

– No se puede ver en televisión abierta en España pero sí en EEUU.



Lo que viene a ser un éxito.— Wally (@Wally_F1) January 14, 2023

Contenido relacionado



– “TE VAS a enterar”: Al estilo de Shakira, Piqué lanza indirecta al presidente de La Liga Javier Tebas por la Kings League

– El debut de Cristiano Ronaldo contra el PSG de Messi generó más de 2 millones de solicitudes de boletos

– Las fotos de Cristiano Ronaldo con los jugadores brasileños del Real Madrid en la previa de El Clásico