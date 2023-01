Jomari Goyso comparte su opinión sobre la canción de Shakira: “Otra vez con la misma victimización”

El español Jomari Goyso recientemente se pronunció por la canción de Shakira que además fue grabada con Bizarrap. A su vez, aclaró que no llegó a pensar que un momento como este llegaría, pero se vio en la necesidad de expresar lo que piensa al respecto, pues no se mostró muy contento tras todo lo mencionado.

Goyso en la red social Instagram compartió un video donde fue explicando paso a paso lo que percibió de la canción, al tiempo que señaló que la historia hubiese sido completamente diferente si Gerard Piqué le fuese sacado una canción a la madre de sus hijos.

“Ahora es una mujer cantándole a un hombre, ¿pero qué pasaría si esa canción la hiciera Piqué para Shakira? ¿la gente pensaría igual o no? He visto mucha gente diciendo que es arte, bueno, sí, hay muchas formas de hacer arte”, comienza diciendo en el audiovisual que colgó en la aplicación mencionada.

Sin embargo, tuvo frases mucho más contundentes luego de haber mencionado: “Entreteniendo con su vida privada, en la que están envueltos los hijos”.

Jomari explicó que desde aquel momento en el que alguien decide agredir a otra así sea mediante la música, eso deja de ser “arte”. Además, agregó que veía completamente innecesario que la colombiana llegara a ese punto en su vida, por lo que considera que simplemente no querría asumir la responsabilidad de sus acciones.

“Para mí cuando el arte ataca a otra persona ya no es arte, es venganza hecha arte. Entiendo que las nuevas generaciones tienen una técnica ahora que es insultar a alguien (…) pero hay artistas de la talla de Shakira que no necesitan eso, o parecen que al final lo necesita porque lo ha hecho. A fin de cuentas cuando he escuchado la canción he dicho: ‘Otra vez con la misma victimización. Que si tu eres una leona, una tigresa, el otro es un gato arrastrado. Pero bueno, no sé, algo hizo que tú lo entraste en su vida. La culpa no es siempre de los de fuera, de la nueva que está con el ex, tenemos que tener una responsabilidad y pienso que estos mensajes ayudar a no tener responsabilidad”, añadió.

Te puede interesar:

· Shakira agradece por el apoyo a su “desahogo” en su más reciente canción

· Shakira necesitaría “terapia” tras irse en contra de Gerard Piqué con el posible lanzamiento de una canción

· Adamari sobre Shakira: “Nos representa a muchas que nos hemos sentido tristes y dolidas”