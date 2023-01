Pep Guardiola se sincera sobre la Premier League: “No la podemos ganar”

El Manchester City cayó 2-1 en el derbi ante el Manchester United y Pep Guardiola se sinceró sobre las posibilidades de que el conjunto ciudadano pueda conquistar nuevamente el campeonato liguero.

Tras la rueda de prensa post partido, Guardiola apuntó: “No me importa la Premier ni la Copa Carabao (de donde fue eliminado esta semana). No podemos ganar. No me importa porque hemos ganado mucho. Así que no es un problema”, dejando claro el camino para superar al Arsenal es imposible, pues los comandados por Mikel Arteta pueden ponerse a 8 puntos si ganan su compromiso del 15 de enero ante el Tottenham.

El español de 52 años también se refirió a la polémica del partido surgida en el gol anotado por Bruno Fernández. Y es que antes del remate que terminó en el empate, Marcus Rashford había partido en posición adelantada y aunque no tocó el balón, apareció en el plano de la jugada.

Por tanto, Guardiola opinó: “Rashford está en fuera de juego y Bruno Fernandes, no. Pero Rashford intervino en la jugada y distrajo a nuestro portero y a los defensas. Es lo que es. No es un gol legal”.

De esta manera el conjunto ciudadano quedó en el segundo lugar de la Premier League con 39 puntos, uno más que se más cercano competidor, el Manchester United.

