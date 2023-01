Sergio Busquets sobre su situación con el Barcelona: “No he decidido mi futuro, lo importante es esta final contra el Real Madrid”

El capitán del FC Barcelona, Sergio Busquets, rompió el silencio sobre su situación con el club que se debate entre una posible renovación de contrato o su salida definitiva para buscar un nuevo reto lejos de España, un tema que lo ha perseguido desde que finalizó su participación en el Mundial Qatar 2022.

En el marco del partido entre Real Madrid y Barcelona correspondiente a la final de la Supercopa de España, Busquets fue preguntado sobre su futuro y la posibilidad de seguir con el equipo al menos una temporada más, un tema al que este no quiso dar mucha importancia.

“No lo sé, no hay novedades, no he decidido y lo importante es el presente y esta final”, expresó el capitán del conjunto culé al tiempo que apuntó que no revelará dicha información en una rueda de prensa. “No me preguntéis más porque no lo voy a decir”.

Por otra parte, se refirió al partido de la Supercopa de España sobre el que indicó que no será igual que en la semifinal contra el Real Betis dónde el equipo catalán sufrió y terminó ganando en la tanda de penales.

“Será diferente al partido del Betis. Y creo que de lo que conocemos del Madrid, tenemos que estar preparados para sus contras. Y ser contundentes en las áreas. El Madrid no necesita dominar mucho”, analizó el centrocampista.

Respecto a los 700 partidos, Busquets se mostró “muy agradecido de llegar a esta cifra”. “Una cifra espectacular que es muy grande, que solo dos jugadores han llegado. Y muy feliz, siempre he sido del Barça, en el club de mi vida y pasar a la historia así lo dice todo. Y qué mejor manera que afrontarlo con una final”, dijo.

Busquets reconoció que hace “especial ilusión” ganarle al Real Madrid. “Pero tenemos que centrarnos en nosotros y tratar de ganar un título en un proyecto con gente nueva, entrenadores nuevos y ganar te da un impulso siempre”, sentenció.

