Chiquis Rivera presume su retaguardia modelando unos ajustados leggings azules

Chiquis Rivera es una de las estrellas más queridas del medio del espectáculo y una especialista que conoce todos los trucos y fórmulas para mantenerse en la cima de las tendencias.

Desde que inauguró su cuenta de Instagram, la cantante ha cautivado a sus 5.6 millones de seguidores con publicaciones donde siempre presume lo mejor de sus encantos.

En esta oportunidad, Chiquis causó revuelo por el outfit que eligió. Con unos ajustados leggins color azul, la hija de Jenni Rivera aprovechó para subir un video donde se le ve modelando la entallada prenda que resalta sus piernas y retaguardia, mientras cubre su torso con una camiseta amarrada para resaltar su cintura.

“La celulitis es en algunas mujeres mie**a. No la dejes que te haga sentir menos de lo que eres. Eres bella”, y agregó: “Todavía no estoy donde quiero, pero estoy agradecida de que no estoy donde estaba. Aprecia esa fase media”, es el mensaje de empoderamiento que incluyó en el clip.

Hace algunas semanas, Chiquis Rivera aprovechó el viaje que realizó junto a su novio a una playa de Filipinas para exhibir su cuerpo con un minibikini color negro tipo hilo dental que poco alcanzó a cubrir sus voluptuosidades de tentación.

