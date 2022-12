Chiquis Rivera habla de sus deseos para el 2023

Chiquis Rivera compartió cuáles son sus deseos para el año 2023. La hija de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera expresó que espera que el legado de su madre continúe.

“Lo que más deseo en este siguiente año, en el, 2023 es más que nada unión con mis hermanos siempre, que siga así, que siga el legado de mi madre. Más música, un disco exitoso, una gira exitosa en México y Estados Unidos. Paz, tranquilidad, armonía, salud, y amor para todos ustedes, de mi a ustedes y de ustedes para mi”, dijo la cantante en un video para Telemundo.

Chiquis Rivera hace unos días hizo una fiesta en la que homenajeó a su madre, quien este 9 de diciembre cumplió 10 años de fallecida a causa de un accidente aéreo en México. Junto a ella viajaban, y también fallecieron, Arturo Rivera Ruíz, su relacionista público, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale, el peinador Jorge Armando Sánchez y los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.

La decoración de esta fiesta fue de olor balcno, y la música, comida y bebida no faltaron. La intérprete resaltó que no le importaba si la criticaban por el hecho de festejar en esa fecha.

“Y así celebramos un año exitoso, un equipo maravilloso y la vida de una mujer inolvidable, mi madre @jennirivera! Quizás algunas ‘personas’ lo vean mal que tuve una fiesta en el décimo aniversario de mi madre, pero la opinión de esas ‘personas’ no me importan. Yo se y YO conozco a MI madre. Ella no quiere que estemos tristes toda la vida. Claro, lloré en la mañana ese día, pero me levanté, me sacudí y puse la frente en alto como ella me enseñó”, dijo Chiquis Rivera al mostrar imágenes de la fiesta.

Sigue leyendo: Chiquis estrena una nueva versión de’ Paloma blanca’ en honor a Jenni Rivera a 10 años de su muerte

Chiquis recuerda a Jenni Rivera con un emotivo mensaje a 10 años de su muerte: “Nunca olvidaré el dolor que mi corazón sintió esa noche”

Recuerdan el último concierto de Jenni Rivera a 10 años de su muerte