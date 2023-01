No todos comparten la visión del presupuesto preliminar del Alcalde Adams para NYC

En el marco de lo que considera como un plan de gastos moderados, el alcalde Eric Adams dio a conocer recientemente el presupuesto preliminar municipal para el año fiscal 2024 con un techo de $102,700 millones de dólares.

“A medida que nuestra ciudad continúa su recuperación, nuestra administración continúa invirtiendo en nuestras prioridades principales, incluida la seguridad pública, viviendas asequibles y calles limpias, mientras ejerce una sólida gestión fiscal”, sostuvo el alcalde Adams, cuya propuesta solo refleja un aumento del 2% en comparación con el presupuesto previo, agregó: “Al solicitar a las agencias que autofinancien las nuevas necesidades con recursos preexistentes, el Presupuesto preliminar del año fiscal 2024 continúa con nuestro sólido historial de hacer un uso prudente del dinero de los contribuyentes mientras continuamos ‘Haciendo las cosas’ para los neoyorquinos”, insistió.

La apuesta del alcalde mantiene las reservas presupuestarias de la ciudad en un nivel récord de $8,300 millones.

También se destaca la inversión adicional de 20 millones de dólares para el plan de vivienda asequible, así como $153 millones para la recuperación del sector de Willets Point en Queens. Para el plan Visión Cero (tráfico y reparaciones de calles) la ciudad planea gastar $228 millones.

Sin embargo, las reacciones tanto a nivel del liderazgo del Concejo Municipal como de otros funcionarios electos locales dejaron entrever que están en desacuerdo con recortes en áreas que ellos consideran críticas.

Recortes devastadores

La presidenta del Concejo, Adrienne Adams, dijo en un comunicado: “La visión presupuestaria presentada por la Administración de recortar los fondos para CUNY, las bibliotecas, los servicios sociales, la educación infantil temprana y otros servicios esenciales para los neoyorquinos es algo que este Concejo no puede apoyar”.

Agregó que “están en juego más de $17 millones en fondos para organizaciones sin fines de lucro, incluidos fondos que amplían los servicios para la seguridad de la comunidad y las víctimas del crimen, aumentan el acceso directo a la atención del aborto para quienes no pueden pagarlo y brindan atención de salud mental, oportunidades laborales y asistencia para estudiantes”.

La vicedirectora del Partido de las Familias Trabajadoras, Sharon Cromwell, habló en la misma tónica. “El presupuesto propuesto por el alcalde Adams llevará a nuestra ciudad en la dirección equivocada. Con los neoyorquinos enfrentando tantos desafíos competitivos, desde escuelas con escasos recursos hasta viviendas inasequibles, el alcalde continúa impulsando recortes devastadores”.

La concejal Tiffany Cabán fue tajante: “Desde el comienzo de su mandato, las prioridades presupuestarias del alcalde han sido claras: hacer recortes devastadores a los servicios sociales vitales que son la columna vertebral de la seguridad comunitaria y la salud pública”. Mencionó el hecho de que el año pasado hiciera $469 millones en recortes a las escuelas.

De su lado el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, hizo la siguiente reflexión: “Las restricciones financieras y las preocupaciones económicas son reales, y es en estos tiempos difíciles cuando un presupuesto progresivo es a la vez más desafiante y crítico. Con ese espíritu, (la propuesta) envía el mensaje equivocado de ver sufrir algunas áreas, como la vivienda y la salud mental, mientras que otras, como la aplicación de la ley, están aisladas. En última instancia, ese no es un camino sostenible para producir seguridad pública o preservar los servicios públicos”.

No obstante Williams dio la razón al Alcalde al mencionar que se necesita el apoyo estatal y federal para financiar servicios para los 40,000 migrantes recién llegados. “La ciudad de Nueva York no debe, y no puede, ser la única financieramente responsable de las maquinaciones políticas de los gobernadores conservadores”.

También se sumó al debate el contralor municipal, Brad Lander: “Para enfrentar tanto la incertidumbre económica como la desigualdad que enfrenta nuestra ciudad, la Ciudad de Nueva York necesita un presupuesto que brinde un colchón sólido para capear futuros golpes y que nos prepare para un crecimiento a largo plazo”.

Lander se comprometió a revisar la propuesta de presupuesto preliminar en su totalidad y compartir un análisis detallado con la Administración, el Concejo Municipal y el público en las próximas semanas.

Todo apunta a que el alcalde tendrá una dura cruzada para poder sacar adelante un presupuesto equilibrado.