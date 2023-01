Adolescente fue acuchillado a plena luz detrás de escuela secundaria en Queens, Nueva York

Un joven de 17 años fue apuñalado por varios otros adolescentes en un ataque a plena luz esta mañana en una calle de Queens, detrás de Flushing High School.

Según la policía de Nueva York, el adolescente fue acuchillado dos veces en la espalda en 34th Avenue cerca de Parsons Boulevard, en el vecindario Flushing, alrededor de las 9:15 a.m., reportó New York Post.

Un grupo de siete adolescentes varones huyó a pie en una dirección desconocida. El motivo del ataque no se supo de inmediato. La víctima sobrevivió, pero no ha cooperado y se negó a dar información a los investigadores, dijo la policía. No está claro si él o sus atacantes sus alumnos de esa escuela.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El ataque de hoy recordó el crimen del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, atacado con cuchillos y machetes por un grupo en junio de 2018. Los últimos seis de 13 pandilleros acusados fueron sentenciados el viernes.