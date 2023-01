Madonna genera críticas por posar como una Virgen para la revista Vanity Fair

Madonna ha vuelto a despertar críticas por posar como una Virgen en las ediciones de Vanity Fair para Italia, España y Francia.

La cantante adorna la portada de tres ediciones diferentes para el mes de febrero en el lanzamiento del proyecto anual “Icon Issue” que celebra a las leyendas que contribuyen a dar forma a la cultura moderna”.

Las imágenes creadas por los fotógrafos Luigi e Iango destacan la cantante como una Virgen llorando, completa con una espada, corazón perforado en el exterior de su pecho y otro en el que interpreta a un Jesús en una Última Cena de mujeres.

La publicación dio a conocer que se involucraron a más de 80 colaboradores, y señaló que también dará lugar a una futura exposición, un cortometraje y una actuación de arte urbano.

“Cero todo 👎 Veo que ya se les acabo la creatividad. No veo arte, no veo nada. ¡Lo único es mofa de lo que si creemos en el altísimo y su madre! Fracaso total“, “Esto sobra. Se puede hacer creación artística sin llegar a lo excesivamente ‘grotesco’” y “No es necesario seguir usando imágenes o escenas religiosas para mofarse. Sino crees debes ser respetado, pero si crees también. Se trata de respeto a los dos“, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

De acuerdo con su historia de alta costura, Madonna se vistió para la sesión con diseños de John Galliano para Maison Margiela, Gucci, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier y otros bajo la dirección de su colaborador habitual, el estilista sueco B. Åkerlund.

En el artículo que acompaña a las fotos, Madonna habla sobre feminismo, sexualidad, religión y diversidad, también sobre su regreso al escenario y los planes para su larga película biográfica en proceso.