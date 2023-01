Romeo Santos reveló en su más reciente video musical que espera la llegada de su cuarto hijo

El cantante Romeo Santos el pasado martes a través de su perfil de Instagram anunció que sería estrenado el video oficial de su tema ‘Solo Conmigo, que además forma parte de Fórmula, Vol. 3 álbum. Desde hace algunos días él fue compartiendo en la misma plataforma algunos clips de su más reciente sencillo.

Sin embargo, lo más llamativo fue ver que con el transcurrir de los segundos, Romeo sale acompañado de una mujer embarazada mientras le sigue cantando, y al finalizar el video se muestra besando el vientre de la dama. A su vez, no se trata de cualquier persona porque es su pareja sentimental y de esa forma anunció que está esperando la llegada de su cuarto hijo.

Francelys además tiene otros dos hijos con él, se trata de Valentino y Solano. A su vez, la información fue confirmada por la revista Billboard, tomando en consideración que el intérprete de ‘Bella y Sensual’ en la medida de sus posibilidades ha intentado mantener su vida personal lo más privada posible.

Santos tiene un cuarto hijo de 21 años, y que además es producto del amor que algún día existió en su relación anterior.

“Este debió ser el video de ‘Te invito'”, “Romeo yo me ajumo con tu arte”, “Yo podía ser la modelo, no te iba a cobrar”, “Se pasó Romeo, qué ejemplo le dará a los niños?”, “Nadie tiene el alma pura, me identifico totalmente”, “Está novato, el brasier se quita con una sola mano”, “Yo necesito una explicación de ese video”, “Miren a la tipa esa, erizada, atrevida“, “Soy la única que se dio cuenta que la modelo es su mujer?”, “Seremos tías de nuevo, muchas felicidades”, “Y por qué no me llamaron para ser esa modelo? Yo lo hago de gratis”, “Los ofendidos que se vayan a llorar”, “Al mirar al cocodrilo hoy”, “Apuesto lo que quieran que esa es la esposa de Romeo”, fueron algunas de las reacciones que se generaron en el post de Instagram.

