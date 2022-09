Romeo Santos anuncia donativo a Puerto Rico de $120,000 dólares por el paso del huracán Fiona

El cantante neoyorquino de origen dominicano Romeo Santos apostó por el futuro de la bachata este martes en la segunda jornada de la Semana de la Música Latina de Billboard, donde anunció que donará $120,000 dólares a Puerto Rico por los daños que sufrió la isla caribeña por el paso del huracán Fiona.

Santos fue entrevistado hoy en el Faena Forum de Miami Beach, donde habló sobre su último disco, “Fórmula Vol.3”, que como dijo tomó tiempo en salir, algo que no le importa porque, aseguró, sigue de forma intuitiva su vena creadora.

“Ganamos como cultura (latina), dejamos nuestro sello, que es universal”, dijo el “Rey de la Bachata”, de 41 años, sobre la salud y el futuro de ese género musical ante la pregunta de si hay suficientes artistas que apuesten por ese ritmo nacido en la República Dominicana, la tierra de sus padres.

Santos, nominado en la categoría a Mejor Vídeo Musical Versión Larga junto al grupo Aventura & Bad Bunny en la categoría mejor Fusión/Interpretación Urbana con la canción “Volví”, destacó que un ejemplo de la buena salud del género es que la española Rosalía se haya adentrado con un tema como “Pañuelo”.

Respecto a su último disco, “Fórmula Vol.3”, destacó las colaboraciones de Justin Timberlake (“Sin fin”) y Christian Nodal (“Me extraño”). Ambos, sostuvo, son una muestra de su espíritu por innovar.

“Siempre me arriesgo e intento hacer algo diferente”, señaló, además de apuntar que, en cualquier caso, le gusta seguir su instinto y que “todo fluya”.

Santos habló de sus tres hijos, que precisamente hacen una introducción con sus voces en el nuevo disco, lo mismo que el comediante Katt Williams.

“Antes era egoísta y ahora pienso en atenderles porque esas criaturas dependen de mí”, destacó el bachatero.

Dijo también que ahora toda su atención se centra en su último hijo, Solano, nacido hace 17 meses, al que trata de cuidar lo mejor que puede a pesar de sus compromisos profesionales.

“Los niños tienen esas cosas que te despiertan de madrugada y yo tengo la habilidad de cogerlo y hacer que se duerma”, dijo Santos, que además se levantó de la silla para mostrar cómo lo hace, lo que provocó los aplausos del público.

Respecto a la inspiración de sus canciones, aseguró que se basa en cosas que le pasan a sus amistades e, incluso, a él mismo, como expresó: “experiencias increíbles de la vida”.

“Todo creador tiene algo de loco. En las canciones trato de sorprender al público”, resaltó el artista.

Santos tiene una trayectoria que le ha llevado a ganar 17 Premios Billboard de la Música Latina, 8 Premios Lo Nuestro, 2 Premios Juventud, 4 Récords Mundiales Guinness y 2 Latin American Music Awards, entre otros galardones.

La Semana de la Música Latina, que se desarrolla en el marco de la gala de los premios Billboard latinos, que se celebrarán en Miami este jueves, reúne a artistas, productores, expertos y miembros de la industria del entretenimiento, quienes participan en una serie de ponencias, paneles y mesas redondas.

