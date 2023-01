Borran heridas de Jeremy Renner en publicidad de serie ‘Mayor of Kingstown’

Paramount+ eliminó las heridas del rostro del actor Jeremy Renner en la publicidad de la segunda temporada de ‘Mayor of Kingstown’.

Renner interpreta a Mike McLusky, el alcalde titular en la serie del cocreador de Yellowstone, Taylor Sheridan y, originalmente apareció en la imagen promocional de la nueva temporada con el rostro ensangrentado y magullado.

Ahora, Paramount+ tomó la decisión de redistribuir una versión más suave de la obra de arte que muestra el rostro de Renner luciendo mucho mejor, como informó por primera vez The Hollywood Reporter.

Atrás quedaron las heridas en la nariz, el mentón, las mejillas y la frente de su personaje en la imagen casi idéntica que lo muestra vistiendo un traje y de pie en el patio de una prisión vacía y destruida.

El cambio se produjo durante la recuperación de Renner de un traumatismo torácico cerrado y de las lesiones ortopédicas que el actor sufrió cuando una máquina quitanieves lo atropelló cerca de su casa en Nevada el día de Año Nuevo. La decisión de eliminar las lesiones visibles fue por respeto al intérprete estadounidense.

“Es bueno para la red. Todo el mundo es sensible a Jeremy”, dijo Hugh Dillon, cocreador de ‘Mayor of Kingstown’, a The Hollywood Reporter.

Según Variety, la versión anterior de la obra de arte se lanzó en diciembre, antes del accidente de Renner con quitanieves que lo dejó en estado crítico y requirió dos cirugías.

Renner publicó una actualización sobre su condición en Instagram dos días después de su operación y compartió una selfie de sí mismo en una cama de hospital.

En días pasados, el dos veces nominado al Oscar compartió en Twitter que regresó a su casa luego de dos semanas de estadía en el hospital para continuar desde ahí su recuperación y ver el estreno de la segunda temporada de ‘Mayor of Kingston’, que se emitió el domingo.

