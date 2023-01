Lluvia de goles en Arabia: PSG derrotó 5-4 al Riyadh XI en el debut de Cristiano Ronaldo en Asia [Videos]

Este jueves se llevó a cabo el tan esperado partido entre PSG y Riyadh XI (equipo armando con jugadores del Al Nassr y Al Hilal), que enfrentó por un lado a las estrellas del equipo francés como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar; y por el equipo árabe el estreno de Cristiano Ronaldo.

El partido, que terminó 5-4 a favor de los parisinos, arrancó con emociones desde el minuto 4, cuando el argentino Lionel Messi adelantó a su equipo definiendo una pelota cruzada que colocó Neymar ante la salida expuesta del arquero Mohammed Al Owais.

El partido se desarrollaba con un interesante ida y vuelta, fue hasta el minuto 34′ que Cristiano Ronaldo puso la igualdad para el combinado árabe desde los doce pasos, luego que el árbitro decretara penal por una salida de Keylor Navas que terminó en un golpe en la cara a Cristiano.



1-1



1-1

A los 39′ el PSG se complicó quedándose con 10 jugadores tras la expulsión de Juan Bernat luego de bajar con una fuerte infracción a Salem Al Dawsari que venía a gran velocidad en una cotra.



1-1



1-1

A pesar de la inferioridad numérica el cuadro francés se fue arriba en el marcador por intermedio de Marquinhos quien definió muy bien un centro de Mbappe al área al minuto 43.



2-1



2-1

Pero antes del final de la primera parte, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer para marcar el empate; el portugués aprovechó un mal despeje de Sergio Ramos y definió dentro del área de pierna izquierda para irse al entretiempo con una paridad en el marcador.



2-2



2-2

Ya en el complemento el partido seguía con la misma dinámica de ida y vuelta y a los 53′ una excelente jugada de Mbappe por la banda donde con dos regates dejó atrás a su marca, mandó un centro rastrero al área y Sergio Ramos mandó al fondo de la red para el 2-3 parcial.



3-2



3-2

La respuesta del Riyadh XI llegó tres minutos después con un cabezazo de Hyun Soo Jang, que impactó después de un tiro de esquina ejecutado por "Pity" Álvarez.



3-3



3-3

Con el empate 3-3, Mbappé de penal colocó a su equipo en ventaja a los 60' y pocos minutos después se efectuaron hasta ocho cambios entre ambos equipos, entre ellos la salida de Cristiano Ronaldo por parte del Riyadh XI y de Messi, Neymar y Mbappe por parte del PSG.



4-3



4-3

Pero los goles no se detuvieron, pues el cuadro parisino por intermedio de Hugo Ekitite puso el quinto para el conjunto francés al terminar una contra perfecta a pura velocidad.



5-3



5-3

El noveno gol del partido llegaría en las piernas de Anderson Talisca que descontó para el Riyadh XI con un disparo desde la frontal del área para el 5-4 definitivo en un partido amistoso plagado de estrellas, con reencuentros y con muchos goles.



5-4



5-4

