Chiquis Rivera en su nueva canción lanza ‘indirectas’ que dicen son para su familia

Chiquis Rivera estrenó una nueva canción llamada ‘Porque soy abeja reina’. El tema hace referencia a diversas aristas, entre ellas la situación familiar que ha tenido que enfrentar la cantante luego de la muerte de su madre Jenni Rivera, pues ella se encargó de sus hermanos.

Asimismo, Chiquis canta. “Hay algunos que dan pena ajena porque son de mi propia colmena que roban la miel y parece que nunca se llenan… Les dolió saber que nunca va a detenerme mi propia sangre”.

En las redes sociales no faltaron los comentarios al respecto. Los internautas aseguraron que esta canción tiene un mensaje para Rosie y Juan Rivera, los hermanos de Jenni y tíos Chiquis, con quien la cantante ha tenido diversos problemas a lo largo de los años que han pasado desde la muerte de su madre.

“@rosierivera esta es par ti, pastora falsa”, @juanrivramusic ahí te hablan”, “Y que escuchen bien los Rivera. Que ella ha podido y con la ayuda de Dios seguirá así, como Jenny le enseñó”, “Y al que le pique que se rasque”, “¿Cómo se la podemos mandar a Juan ahora qué está en ‘La Casa de los Famosos’?” y “Rosie y Juan, ahí les hablan” son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de Chiquis Rivera, que han seguido los problemas que han atravesado como familia.

Chiquis Rivera mantuvo una campaña a través de sus redes sociales para promocionar la canción previo a su estreno en todas las plataformas digitales. En uno de los videos que publicó se mostró cantando esta canción y hablándoles a sus fans al respecto de la letra, con mucha emoción.

“Les voy a enseñar un pedacito de la canción… Porque me da la gana, porque puedo y porque se me antojó”, dijo antes de reproducir la canción y cantarla. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

