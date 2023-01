Pareja de Dani Alves, Joana Sanz, pide respeto a los periodistas que rodean su casa: “Mi madre ha fallecido hace una semana”

Joana Sanz, la actual pareja del futbolista brasileño Dani Alves, ha pedido respeto a los medios de comunicación que rodean su casa con el fin de obtener alguna impresión respecto a la detención del ex jugador del FC Barcelona actualmente detenido por una denuncia de acoso sexual.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”, fueron las palabras de Joana a través de una storie en su cuenta de Instagram @joanasanz.

Dani Alves decició entregarse de manera voluntaria este viernes 20 de enero luego de ser citado en un juzgado de Barcelona para declarar sobre la acusación de una chica de 22 años quien asegura ser víctima de “tocamientos por debajo de su ropa interior, sin su consentimiento, en la discoteca Sutton de Barcelona”.

Hace algunos minutos se pudo conocer que Pumas UNAM, equipo de la Liga MX, rescindió del contrato de Alves vista la situación en la que se encuentra.

Así lo dio a conocer el presidente del Pumas, Leopoldo Silva: “el Club Universidad Nacional ha determinado tomar la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día.

Alves, pasará la noche en la prisión de la cárcel de Brians, Barcelona, a la espera de una medida cautelar que le permita estar en libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones.

