Álvaro Fidalgo le agradece al América por su carrera: “Me cambiaron la vida”

Las Águilas del Club América oficializaron la extensión de contrato del español Álvaro Fidalgo, quien se mantendrá en sus filas hasta el 2026 como respuesta al gran rendimiento que ha tenido tras su llegada a tierra azteca; con el centrocampista esperan seguir brindando mayor profundidad y peligro en la portería de sus rivales.

Ante este hecho, el mediocampista europeo no pudo aguantar su alegría por seguir formando parte de uno de los clubes más importantes de México y de todo el continente, alegando que las Águilas del América le cambiaron su carrera deportiva por completo.

“Siendo sinceros, América me cambió la vida, es verdad e hice todo el proceso en España, pasé por buenas canteras, Oviedo, Sporting, en Madrid, salir del Madrid, lo que parecía que me llegaría no me llegó, tengo muchas personas a la que debo agradecer por cosas como esta, siento que es mi casa. América me cambió la vida hace dos años, ojalá devolver todo este cariño y confianza con título, es para lo que jugamos día a día”, detalló el jugador en conferencia de prensa.

Fidalgo se unió a las filas del azulcrema hace dos años bajo el mando de Santiago Solari, quien fue el encargado de pedir su fichaje y traerlo formalmente a la Liga MX para reforzar un área que se encontraba bastante debilitada desde años anteriores.

“Hablé con él después de que se fuera del club, sé que está de vuelta en el Madrid, me da alegría por él, gracias a él y el presidente estoy aquí, le estaré agradecido de por vida, confió en mí cuando no estaba pasando por el mejor momento deportivo y personal, decirme el ‘vente para aquí’, para mi siempre será un gran agradecimiento”, destacó.

“Yo en ningún momento me planteé irme a otro equipo, el América me dio la oportunidad de poder demostrar que puedo jugar en Primera, la única forma de devolvérselo es ser un profesional, que es un orgullo vestir estas camisetas, no me plantee eso, fue rápido la renovación, hablé con Héctor, con Diego, con Santiago, fue todo muy fácil”, concluyó Fidalgo.

Estas palabras surgen luego del interés que mostraron los Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey por hacerse con sus servicios, aunque siempre estuvo negado a aceptar ofertas de otro club.

