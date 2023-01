“Ya basta porque están haciendo daño. No sé quién es esa señorita”: Dani Alves rompe el silencio sobre su situación [Video]

La vida de Dani Alves ha dado un giro de 180 grados luego de haber sido denunciado por presuntamente cometer abuso sexual contra una mujer en España. Ante esto, el futbolista rompió el silencio y publicó un video en el que afirma ser inocente y pide a la supuesta víctima que “pare con esta mentira”.

La denunciante afirmó que Dani Alves se propasó con ella en el baño de una discoteca en Barcelona el pasado 30 de diciembre, sin embargo, el jugador afirma que nunca ha invadido el espacio de alguien y que solo se encontraba disfrutando de la noche.

Creéis a Dani Alves ? Yo le doy la presuncion de inocencia. Tendrá que demostrarse todo. Si se demuestra tendrás que pagarlo como todos. pic.twitter.com/xbpaktvUHq — Hazar14no_RM 🇪🇦🇧🇪 (@hazariano) January 21, 2023

“Los que me conocen saben que me encanta bailar. Lo disfruto pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego, cuando tu eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir”, expresó el futbolista en un video que se publicó en redes sociales.

En ese sentido, el jugador con más títulos en la historia del fútbol fue contundente al afirmar que no conoce a la mujer que lo acusó y que nunca la había visto. “Lo siento mucho pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco. Nunca la vi otra vez en mi vida”, argumentó.

Por último, el exjugador del Sevilla, FC Barcelona, Juventus, PSG, entre otros, pidió a la supuesta víctima que ponga un alto a esta situación porque no solo le afecta a él sino a todo su entorno, además de dañar la que hasta ahora era una imagen impecable.

“En todos estos años nunca invadí el espacio de alguien sin autorización. ¿Cómo voy a hacer eso con una mujer? No, por Dios no. Ya basta porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente. Sobre todo a los míos porque saben quién soy”, puntualizó.

El defensor brasileño fue detenido por la policía de Barcelona apenas aterrizó en España este viernes, y tras emitir su declaración, la jueza del caso lo envió a prisión preventiva sin derecho a fianza tras la petición de la Fiscalía.

