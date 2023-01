Jomari Goyso tiene nuevo look y dice que se convirtió en un hombre de campo

Jomari Goyso tiene un nuevo look y lo mostró a sus seguidores de Instagram al compartir un video en el que aparece posando de diferentes maneras. El especialista en moda y belleza se dejó crecer la barba y aseguró que se convirtió en un hombre de campo.

Muchos de los comentarios que recibió aseguran que este nuevo look le luce bien: “El campo te viene bien”, “Te sienta perfecto. Estás más guapo que nunca” y “Pues te cae muy bien la vida de campo. Así es como se lucen las canas”, le dijeron algunos de sus seguidores.

El presentador de televisión y especialista en moda se encuentra recuperandose de un accidente que sufrió a pocas horas de terminar el año 2022. Goyso se cayó junto a su caballo Dorado y se fracturó su pie por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el 29 de diciembre. Esto ocurrió en su tierra natal, España, a donde viajó para recibir el nuevo año junto a su familia.

Jomari Goyso tras el accidente conversó sobre cómo sucedieron las cosas: “Estoy como en shock, así que si me emociono, aquí vamos. El 29 por la mañana tuve un accidente con el caballo, no que me tiró el caballo, sino que en una curva, medio corriendo, con mi amigo, resbalamos, los dos caballos se cayeron, pero a mí el caballo me cayó encima”, dijo él.

“Me llevaron a un hospital y me dicen que el dedo no está fracturado, pero está montado, pero que el pie hay que operármelo porque está roto. En ese momento, a mí me da mucho sentimiento y quiero ir a ver a Dorado porque independientemente es mi caballo y es un accidente y el caballo también estaba en shock”, también manifestó con mucha emoción al recordar el accidente.

Sigue leyendo: Jomari Goyso al borde de las lágrimas habla de su accidente a caballo

Jomari Goyso muestra imágenes del accidente que lo dejó en silla de ruedas

Jomari Goyso le dio la bienvenida a 2023 en silla de ruedas