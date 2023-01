Futbolista Sebastien Haller venció al cáncer y regresó ante más de 81,000 aficionados del Borussia Dortmund [Video]

Este domingo se vivieron emocionantes momentos en el Signal Iduna Park de Dortmund, en Alemania, luego que el delantero Sebastien Haller regresara al fútbol tras ser diagnosticado con cáncer en un testículo.

En total pasaron 166 días desde que Haller recibió la noticia de que sufría de cáncer, por lo que se vio obligado a alejarse del fútbol para combatir la enfermedad por medio de dos operaciones y un tratamiento de quimioterapia.

Para fortuna de él y todos los fanáticos del fútbol, el atacante regresó con todo y pudo recuperarse para debutar esta temporada al minuto 62′ del encuentro entre el Borussia Dortmund y el Augsburgo, que también tuvo un desenlace emocionante al terminar 4-3, con un gol del estadounidense Giovanni Reyna cerca del final para darle la victoria a los Amarillos.

Al momento de ingresar al terreno de juego en el minuto 62′ del partido, Haller recibió una sonora ovación por parte de los más de 81,000 fanáticos que dijeron presente en las gradas del estadio.

Como curiosidad, Haller también estrenó unos botines de la marca estadounidense Nike en las que se podía ver la inscripción “F*ck cancer“.

Sebastian Haller boots . pic.twitter.com/aEXFeMJvUb— Cebe Pavlov (@AmThePaul) January 21, 2023

Mira el video del recibimiento aquí: Six months after being diagnosed with testicular cancer, and after treatment including two successful operations, Sébastien Haller makes his #BVB debut. The message on his boots: “fuck cancer.”#Haller has already scored an 8-min hat-trick in a friendly vs. Basel last week. pic.twitter.com/s3FeYzmr6o— Matt Ford (@matt_4d) January 22, 2023 Die Bilder des Tages. 💛 pic.twitter.com/n18S2wk46m— Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2023

