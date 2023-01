Presunto depredador sexual de Queens habría agredido y aterrorizado a su exnovia antes de declararse culpable de un delito menor por el cual no fue encarcelado

La detención del acusado depredador de Queens, Andrés Portilla, de 28 años, por numerosos secuestros y violaciones reveló las peores pesadillas para una víctima antigua que también fue abusada.

La mujer declaró a Daily News con impresionantes detalles sobre sus terribles semanas como novia del sujeto, recordó cómo fue golpeada, aislada y obligada a seguir con él luego de que ambos se conocieran en la red social Facebook en el mes de junio de 2021.

No obstante, cuando finalmente capturaron a Portilla tras una confrontación violenta en casa de sus padres, pudo llegar a un acuerdo con los fiscales que le permitió declararse culpable por un delito menor y evitar así ser encarcelado.

“Básicamente, fui secuestrada por él”, rememoró la exnovia, quien pidió no ser identificada. “Lamentablemente, lo dejaron en libertad. Nunca fue a la cárcel por eso”.

Los fiscales expresaron que solo se les informó sobre lo que ocurrió en casa de los padres, y que el acuerdo de culpabilidad por el delito menor amenazante del hombre, que no fue puesto tras las rejas, pero incluyó una orden de protección que le prohibía ponerse en contacto con ella, fue discutido con la víctima previamente.

En principio, Portilla fue acusado de intento de agresión, agresión a un oficial, estrangulación, amenazas, acoso y resistencia al arresto.

Tras dos semanas de la declaración de culpabilidad el 15 de agosto de 2022, el acusado tenía a su siguiente víctima en la lista, una niña de 15 años que en su momento mantuvo cautiva en su vehículo, las golpearía y violaría, explicaron los fiscales.

Evidencias irrefutables

La exnovia, que cuenta con 23 años de edad, dijo al medio que reconoció aspectos de su misma experiencia en el titular, lo que causó otras nuevas acusaciones en contra de Portilla, quien fue acusado a inicios de enero de secuestrar, golpear y violar a una joven de 21 años y a dos adolescentes de 15 años.

Ambos estuvieron saliendo al menos dos meses, el acusado la recogía a la víctima en la casa de su familia en Queens, antes de que su personalidad oscura saliera a la luz un día de agosto tras salir a comer.

“Estábamos comiendo en el auto y dije, ‘¿Te importaría llevarme a casa?’ Y él dijo: ‘No, quiero pasar más tiempo contigo’. No quiero que te vayas'”, relató la víctima. “Dije: ‘Quiero irme a casa. Estoy cansada. Mis padres me están esperando'”.

La mujer intentó salir del automóvil, pero Portilla se había estacionado de tal manera que la puerta del copiloto no se podía abrir porque estaba al lado de una pared.

“Empezó a decirme: ‘Si te vas, te voy a matar’. Y comenzó a golpearme y me desperté en un hotel”, expresó. “Me dijo que si rompía la ventana [para escapar] me iba a matar ahí mismo. Y me golpeó hasta que no pude ver. Realmente pasé por mucho”.

Durante el ataque en el vehículo, Portilla agachó la cabeza entre los asientos de adelante para que nadie pudiera ver el terrible suceso.

Asimismo, le quitó su teléfono móvil y la trasladó a un hotel a otro hasta que se quedaron sin dinero, dijo la joven. Vivieron en su automóvil en algunos momentos. Ella dijo que su exnovio la agredió sexualmente en varias ocasiones.

“Solía ​​amenazarme todos los días todo el tiempo… Solía ​​decirme: ‘Si usas tu teléfono, te voy a golpear tan fuerte que te romperé los dedos’”, contó. “Él solía decirme, ‘Si dejas este carro te voy a matar. Sé dónde tirarte. Conozco todos estos lugares. Puedo esconderte en algún sitio donde nadie pueda encontrarte. Sé donde vives. Puedo ir a matar a tus padres'”.

El hombre era tan controlador con la mujer que hasta la acompañaba al baño y a la ducha, manifestó. Y presuntamente la golpeó con diferentes cosas, desde los puños hasta sus teléfonos y una botella de metal, solo para volverla a golpear cuando sus heridas ya había mejorado.

“Él solía hacer estos pequeños comentarios como, ‘Te estás poniendo bonita otra vez. Te golpearé hoy. Lo estoy sintiendo'”, explicó. “Espero que estas chicas no hayan pasado por esto. Era un tormento las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

Luego de que se quedaran sin efectivo, ella le sugirió que regresara a la casa de su familia, que tiene una habitación en la parte trasera con una entrada independiente.

Portilla siempre estaba presente, seguía con su teléfono y la obligó a actuar normal y feliz frente a su familia, indicó la exnovia.

“Les dimos la habitación de atrás”, dio a conocer el padre de la víctima a Daily News. “Mientras tanto, nuestra hija cambió. Ella nunca habló con nosotros. Ella vive allí, pero no sabemos nada de ella”.

Día de la detención

Los padres de la mujer se preocuparon y una semana después de que llegaron, la madre de la víctima confrontó a su hija.

“Digo, ‘¿Qué pasó? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿No hablas por teléfono? Y cuando le bajo la máscara, tiene, todo aquí, todo aquí, moretones”, dijo la madre al medio, mientras señalaba su cara.

Así que la madre le dijo que le enviara un mensaje de texto si necesitaba que llamara a la policía, después de unos días, el 20 de octubre de 2021, la víctima tuvo una oportunidad que no desaprovechó.

“Ese día que lo arrestaron, en realidad casi trató de matarme con unas tijeras. Me apuñaló en el cuello”, explicó la mujer. Pero luego tuvo un momento a solas.

“Estaba enfermo esa mañana”, explicó. “Era la primera vez que me dejaba solo durante cinco minutos”.

Cuando Portilla fue al baño, envió un mensaje a su madre y le suplicó que llamara a la policía de inmediato. Cuando llegaron los funcionarios, la joven estaba dispuesta a hablar.

“Le dije a la policía: ‘Necesito que lo saquen de mi casa. Casi me mata. Me hizo secuestrar'”, recordó la víctima. “Él se negaba a ser tomado, así que tuvieron que usar un Taser”.

Portilla está acusado en la denuncia penal de estrangular a su exnovia, abalanzarse con ella con unas tijeras y después pelear con los agentes, golpeando a uno de ellos contra una pared con la fuerza suficiente para romperle la muñeca.

“Sabes que puedo noquearte ahora mismo, ¿verdad?”, amenazó a la mujer, de acuerdo con los documentos judiciales.

No fue encarcelado

La joven le dijo a los investigadores el día del arresto del hombre que había sido retenida contra su voluntad y agredida sexualmente el tiempo que estuvo con él, pero dijo que no parecían interesados.

“Me dijeron que era irrelevante porque no sucedió ese día”, expresó.

Por su parte la policía tiene una versión distinta. Una fuente policial dice que el Departamento “revisó los documentos y las imágenes de la cámara corporal con respecto al arresto, y ella no hizo ninguna declaración con respecto a esta acusación”.

“La policía de Nueva York se toma muy en serio los casos de agresión sexual y violación, e insta a cualquier persona que haya sido víctima a presentar un informe policial para que podamos realizar una investigación exhaustiva y ofrecer apoyo y servicios a los sobrevivientes”, declaró un vocero del departamento.

