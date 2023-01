Lewis Hamilton habla sobre el bullying que sufrió de pequeño: “Me daban golpes y me lanzaban bananas”

Lewis Hamilton es el piloto más ganador de la Fórmula 1 con 103 carreras ganadas en toda su carrera, pero el británico no siempre tuvo éxito en todo lo que hizo, pues hace poco en una entrevista para el podcast On Purpose, comentó sobre los dificíles momentos que vivió en su infancia.

Racismo, bullying y maltrato fuero algunas de las situaciones por las que el piloto de 38 años tuvo que pasar en su infancia, “la escuela fue la parte más traumatizante y difícil de mi vida“, arrancó diciendo Hamilton.

“Empecé a sufrir bullying a la edad de 6 años. “Los golpes constantes, las cosas que te lanzan, como bananas, o la gente que usa la palabra por N tan relajadamente“, explicó.

“Los profesores me decían que yo nunca iba a ser alguien en la vida. Sentí que el sistema estaba en mi contra y nadaba contra la corriente. Recuerdo diciéndome llorando ‘no voy a ser nada’ e incluso creyéndomelo por un momento”, destacó.

Hamilton también comentó que todo lo vivido lo tuvo que suprimir y no contarle a sus padres por temor, “hubo muchas cosas que suprimí. Sentí que no podía ir a casa y decirles a mis padres que esos niños me trataban de negro o que había sido acosado y golpeado en el colegio. No quería que mi padre pensara que no era fuerte, así que si tenía lágrimas las ocultaba, escondía mis emociones”.

Sin embargo con el paso del tiempo Lewis logró canalizar esas emociones en el automovilismo, lo cual fue parte fundamental de su éxito actual. “Realmente no fue hasta que comencé a competir que pude canalizar esta emoción que tenía en mi forma de conducir. Cuando era chico, no había superhéroes de color. Recuerdo ir a correr, ponerme el casco y sentir que ese era mi disfraz, que el automovilismo era mi superpoder”, cerró.

¿Cerca del retiro?

A sus 38 años y siendo el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1, Hamilton tendría contrato con Mercedes hasta final de temporada, lo que hace asomar la intención de un posible retiro; esto también lo mencionó en el podcast.

He hablado con muchas personas que están en activo y retiradas, y me dicen que cuando se retiran, todo se viene abajo, como si no tuvieran nada en lo que apoyarse y no hubieran descubierto qué es lo siguiente que van a hacer”. Así que afrontan un viaje emocional de descubrimiento y se necesita tiempo. Intento aprender de esas cosas, aplicarlas y encontrar otros asuntos que me apasionen. Tengo muchas cosas en proyecto y que cuando lo deje estaré muy agradecido a la Fórmula 1, pero tendré algo mejor“, explicó.

Leer también:

– Fórmula 1 conmocionada: Primer auto pilotado por Michael Schumacher será subastado

– Arabia Saudita ofreció $20,000 millones de dólares por la F1 en 2022

– Sergio ‘Checo’ Pérez quiere arrancar su temporada 2023 por todo lo alto