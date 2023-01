Jorge Salinas rompe el silencio tras supuesta infidelidad a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga

Jorge Salinas fue acusado de un presunto romance con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, el cual negó categóricamente.

Muy tranquilo, el actor enfrentó las preguntas de los medios de comunicación sobre la supuesta infidelidad a su esposa Elizabeth Álvarez, hoy al final de una conferencia de prensa para promocionar la telenovela ‘Perdona Nuestros Pecados’.

“Lamento que todo este tema mediático esté sucediendo, no tengo ningún resentimiento, al contrario, existe todo mi apoyo (para aclarar el tema)”, expresó Salinas.

“Quiero decirles que no tengo, y no he tenido una relación fuera de mi matrimonio. Eso no ha sucedido ni va a suceder, les pido por favor que paren este tema que no va a llegar a más. Es por honor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer. Les digo nuevamente que no tengo ninguna relación (extramarital)“.

Mientras sus compañeros de telenovela Érika Buenfil, César Évora, Osvaldo de León y Sabine Moussier daban otras entrevistas, en un ambiente ruidoso y desordenado, el actor de ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ trató de ser lo más paciente posible con el torbellino de camarógrafos y fotógrafos que lo rodearon.

“No tengo nada más que decir, la relación que tuve con la doctora es únicamente profesional“, aseguró el actor.

Agregó que estaba consciente de que la convocatoria hacia la conferencia de prensa para la telenovela se daría por el escándalo, pero aceptó enfrentarlo.

“Sabía que esto pasaría. Ese video, esas fotos, fueron desde antes de Navidad. Si mis hijos salen lastimados, no podría pensar en las consecuencias“, dijo Salinas.

Al cuestionarle directamente cómo se sentía su esposa y en qué condiciones estaba con ella respecto al tema, fue enfático.

“Habría que preguntárselo a ella”, expresó.

‘Perdona Nuestros Pecados’ es la nueva producción de Lucero Suárez, y cuenta con Emmanuel Palomares y Oka Giner como protagonistas, se estrenará el 30 de enero por el canal de Las Estrellas.