Camilo le responden a los que hablaron sobre el género de su hija Índigo… Desde hace semanas, una de las parejas más tranquilas y lejos de los chismes en el mundo del entretenimiento, se ven envueltos en ellos.

Comenzaron con los rumores de crisis, separación y hasta divorcio del cantante y Evaluna Montaner, que silenciaron con la noticia de que en su aniversario renovarán sus votos de boda, esa que se llevó acabo en medio del comienzo de la pandemia y en secreto.

Pero la apuesta, de lo que no debería pasar, se redobló, cuando le tocó el turno a la pequeña Índigo, a quien vienen cuestionando, desde que los padres decidieron ponerle ese nombre aún sin saber si sería niño o niña, algo que descubrieron el día que nació, ya que no solo no quería saber, sino que decidieron no hacerse jamás una ecografía.

En el show ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo, confirmaron que Camil y Evaluna había decidido ponerle un nombre genérico, porque querían que su hija fuera no binario, es decir que cuando cumpliera los 18 año decidiera cuál es su género.

Esto despertó todo tipo de controversia, cuestionamiento y mucho ataque hacia la pequeñita que no tiene ni un año. Por eso, este sábado, Camilo decidió romper el silencio y, como él mismo dice, aunque no es su costumbre, para aclarar el mal entendido y que su hija es claramente una nena, de género femenino con nombre genérico.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de los programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria.

Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías“, comenzó aclarando el cantante en el Instastory de su cuenta de Instagram.

Camilo aclara sobre el género de su hija Índigo. Foto: Instastory Camilo

Y siguió dando más detalles, ampliando y finalizando con una reflexión para toda la humanidad:

“Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc, etc…

Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrían sentirse, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera señal para lanzarlas.

Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias. Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar. Camilo, Evaluna e Índigo“, finaliza.

Camilo aclara sobre el género de su hija Índigo. Foto: Instastory Camilo

¿Qué es el género no binario?

El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, en el marco de los estudios de género, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina. Las personas de género no binario pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo (género disidente); con dos (bigénero), tres (trigénero) o más géneros (pangénero) simultáneamente; tener un género fluido que transicione entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica, o ser agénero si no se identifican con ningún género total o parcialmente, explica Wikipedia, en un recopilado de estudios científicos.

