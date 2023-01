Daniel Arenas: ¿En verdad se arrepintió de besar a Adamari López?

¿En verdad Daniel Arenas se arrepintió de besar a Adamari López? ¿Lo sorprendió el pedido de Verónica Bastos, se bloqueó y no supo que hacer? ¿Pecó de inocente? ¿La experiencia profesional de improvisación se le quedó dormida?

Muchas son las preguntas que todos se hacen luego de que el domingo, como te lo hemos contado, en un InstaLive, el actor y ahora presentador de ‘Hoy Día’, asegurara que se sentía arrepentido de haber besado a Adamari López para demostrar la técnica de que un beso de novela no se da con lengua.

¿Qué hay detrás de esta situación? ¿En verdad lo sorprendió o no midió lo que esto causaría en su pareja, Daniella Álvarez? Pues todo hace suponer que fue precisamente el reclamo que le habría hecho su pareja, que lo habría acorralado a dar la cara y no solo pedirle perdón, sino llevarlo más allá y asegurar que fue un error.

“Se me ocurre decir: ‘un beso de novela es todo, pero sin lengua’, y en ese momento, no me pregunten por qué, se me pasan mil cosas por la cabeza, que es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra… Les puedo jurar que yo me bloqué y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto, me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y me digo; ‘hijo e madre, que hice’, vamos a comerciales, yo estaba callado, no hablaba, estuve pasmado todo el día”, declaró Arenas en el Live que hizo en su cuenta de Instagram.

“Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de forma equivocada, ¿por qué? Porque no estaba yo en un personaje, ni en una novela, ni estaba yo en ‘La Casa de los Famosos’, ni estaba yo en controversia, simplemente era un presentador de un programa que estaba dando noticias de otro show…”, prosiguió.

Luego le pidió perdón a su pareja, Daniella Álvarez y aseguró que , “ni en la peor de las situaciones lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza“, refiriéndose al beso que le dio a Adamari.

La sorpresa o lo llamativo, teniendo en cuenta que ya habían pasado 4 días de aquel episodio que se volvió viral y del que todo los medios replicaron, es que Daniel Arenas se haya tardado tanto en arrepentirse, por lo menos públicamente y que no haya dicho nada en los días subsiguientes en el show, ni siquiera este lunes, a horas de haber hecho este descargo.

Nosotros nos dimos a la tarea de investigar ¿qué fue lo que pasó realmente? Según nos confirmaron allegados a Arenas, y confirmado después con personas que trabajan en el show, esto sí se le habría ido de las manos al nuevo presentador, pero no sería como él lo contó en su en vivo.

Como sabemos, la profesión principal de Daniel Arenas es la actuación, de echo su fama comenzó cuando, hace 23 años atrás participó de un reality parecido a ‘La Casa de los Famosos’, ‘Protagonistas de Novela Colombia’ y ganó. Allí aprendió de la improvisación, algo que siguió desarrollando en toda su carrera. La conducción es lo nuevo para él

¿Qué fue lo que pasó? Lo que nos confirmaron ambas fuentes es que el problema se suscitó después, cuando su pareja Daniella Álvarez vio la historia y le habría hecho no solo una escena de celos, sino que le habría reclamado el que lo hiciera y el por qué.

A tal punto habría llegado la discusión que, hasta habrían nombrado la palabra ‘separación’, e incluso, ambos habrían comenzado a borrar algunas de las fotos compartidas en sus cuentas de Instagram, como las de Navidad.

De hecho, Daniella no le ha dado ‘like’ ni a su anuncio como el nuevo presentador de ‘Hoy Día’, ni en la disculpas públicas que le hizo anoche, la misma que Arenas habría hecho como una última opción para convencer a su pareja que ente él y Adamari López no pasa nada, que todo fue absolutamente profesional.

MIRA DE NUEVO EL BESO Y FÍJATE SI SE LO VE SORPRENDIO O BLOQUEADO A DANIEL ARENAS:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Daniel Arenas sobre el beso con Adamari: “Me disculpo con mi pareja porque no es justo”

-Adamari López se besa con Daniel Arenas en Hoy Día como hicieron en La Casa de Los Famosos

-Daniella Álvarez y Daniel Arenas presumen enamorados la decoración de su casa por Navidad